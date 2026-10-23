63 sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng tham gia cuộc thi ý tưởng Robocon 2027

Các sinh viên tham gia Cuộc thi ý tưởng Robocon 2027.

63 sinh viên tham gia Cuộc thi ý tưởng Robocon 2027

Cuộc thi ý tưởng Robocon 2027 là hoạt động tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức đã học, phát triển tư duy sáng tạo và trải nghiệm quá trình hình thành ý tưởng kỹ thuật trong môi trường Đại học. Mỗi đội tuyển có tên gọi và thông điệp riêng, phản ánh tinh thần học tập, khát vọng chinh phục thử thách và định hướng sáng tạo của sinh viên.

Cụ thể, đội LH-3020 do thầy Đoàn Dương Quý chỉ đạo viên với thông điệp “không ba không nhì chỉ có nhất”, đội thể hiện tinh thần quyết tâm, đặt mục tiêu cao và sẵn sàng nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất.

Tương tự, đội LH-T.E.C.H do thầy La Khải Khải chỉ đạo viên. Tên đội được phát triển từ cụm từ “The Engineers Conquer Heights”, mang nghĩa “Những kỹ sư chinh phục đỉnh cao bằng trí tuệ và kỹ thuật”. Đây là thông điệp đề cao tri thức, năng lực chuyên môn và khả năng biến kiến thức thành các phương án kỹ thuật.

Còn đội LH-NaviX do thầy Nguyễn Nho Phong Vũ và thầy Nguyễn Thiện Tài chỉ đạo viên. “Navi” gợi liên tưởng đến “Navigation” - định hướng dẫn đường thông minh và tính tự chủ; còn “X” đại diện cho sáng tạo, đột phá và công nghệ tương lai. Tên gọi thể hiện tinh thần tìm tòi, khám phá và hướng đến những ý tưởng mới trong lĩnh vực robot.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, trong đào tạo Đại học, những hoạt động như cuộc thi ý tưởng Robocon có ý nghĩa thiết thực vì tạo điều kiện để sinh viên học tập thông qua trải nghiệm.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức trên lớp, sinh viên có cơ hội cùng nhau phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp, trao đổi chuyên môn và từng bước hình thành tư duy của người làm kỹ thuật. Quá trình tham gia cũng giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, trình bày ý tưởng, quản lý công việc và phối hợp giữa các thành viên. Đây là những năng lực cần thiết đối với người học trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu thực tiễn ngày càng cao.

Các đội tham gia cuộc thi ý tưởng Robocon 2027.

“Việc có 63 sinh viên tham gia cùng ba đội tuyển cho thấy sức hút của hoạt động nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật đối với người học. Cuộc thi là một bước chuẩn bị để các đội tiếp tục phát triển ý tưởng, hoàn thiện phương án và hướng đến những chặng tiếp theo của Robocon 2027”, PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh nhấn mạnh.

Thông qua sân chơi này, Trường Đại học Lạc Hồng tiếp tục tạo môi trường khuyến khích sinh viên chủ động học tập, dám thử nghiệm và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo. Những trải nghiệm tích lũy trong quá trình tham gia cuộc thi có thể trở thành nền tảng hữu ích cho học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Có thể nói, Robocon cũng là sân chơi gắn liền với thành tích nổi bật của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng trong nhiều năm qua. Các đội tuyển của Trường Đại học Lạc Hồng đã 11 lần vô địch Robocon Việt Nam.

Ở đấu trường châu Á - Thái Bình Dương, Trường Đại học Lạc Hồng đạt 3 chức vô địch, 3 lần Á quân và 5 lần hạng Ba, cùng nhiều giải thưởng như giải ý tưởng, giải Công nghệ, giải ABU và các giải thưởng chuyên môn khác.

Những thành tích này cho thấy vai trò của môi trường học tập gắn với thực hành, nghiên cứu và sáng tạo kỹ thuật. Qua các mùa thi, sinh viên có cơ hội tiếp cận bài toán thực tế, học cách phối hợp nhóm, thử nghiệm phương án và tích lũy kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của giảng viên.