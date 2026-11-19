Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, xã; quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 100% học viên hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3.