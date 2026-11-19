63 cán bộ hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3
Từ ngày 16 - 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 63 học viên là cán bộ cấp tiểu đoàn trưởng, phó đồn trưởng và trợ lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, trung đoàn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự các xã trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, xã; quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kết thúc lớp học, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 100% học viên hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/63-can-bo-hoan-thanh-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-doi-tuong-3-3194592.html