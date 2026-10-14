628 đại biểu tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Các đại biểu được tập huấn, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ; những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong các quy định của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Đảng và phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị tập trung hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng theo Hướng dẫn số 05-HD/VPTW ngày 27/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng; nghiệp vụ lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành theo Hướng dẫn số 06-HD/VPTW ngày 29/5/2026; đồng thời hướng dẫn tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu lưu trữ hiện hành. Các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ; bảo đảm việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản, lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu của Đảng được thực hiện thống nhất, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, cập nhật và vận dụng hiệu quả các quy định, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; nâng cao chất lượng soạn thảo, kiểm tra, ban hành văn bản, bảo đảm đúng thẩm quyền, thể thức, kỹ thuật trình bày. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc, quản lý, bảo quản tài liệu; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và số hóa tài liệu lưu trữ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng.