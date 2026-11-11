62 người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù được Công an Lào Cai giới thiệu việc làm

Ngân hàng CSXH giải ngân vốn cho các trường hợp được vay theo Quyết định số 08/2026 ngày 03/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an các địa phương đã kết nối 440 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng gần 10.000 vị trí việc làm; tổ chức 5 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho 84 can phạm nhân và 895 học viên cơ sở cai nghiện ma túy; phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình đào tạo, trao chứng chỉ nghề và tư vấn định hướng nghề nghiệp chăm sóc, khai thác, chế biến sản phẩm từ cây cao su cho 45 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Lào Cai

Nổi bật là phát huy mô hình “Hạt giống xanh – Vườn nhân ái”, Công an các đơn vị, địa phương đã kết nối người sau cai nghiện với doanh nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm thành công cho 62 người tại 23 xã phường, trong đó: 14 đối tượng đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, 12 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, 20 đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy, 5 đối tượng đang điều trị bằng Methadone và 11 đối tượng có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy.

Với sự phối hợp của công an, ngân hàng chính sách xã hội đã giải quyết cho 23 trường hợp người sau cai nghiện và 1 doanh nghiệp được vay vốn theo diện Quyết định số 08/2026 ngày 03/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 2,57 tỷ đồng; hỗ trợ 41 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn với số tiền gần 3,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ngân hàng CSXH trao sổ vay vốn cho một gia đình xã Mậu A thuộc đối tượng được vay theo Quyết định số 08/2026 ngày 03/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều người sau cai nghiện vay vốn đã phát huy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy, thời gian tới, Công an tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp kiểm danh, kiểm diện, cảm hóa, giáo dục, an sinh xã hội cho các diện đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng mô hình “Hạt giống xanh - Vườn nhân ái”, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người có tiền sử liên quan đến sử dụng ma túy.