62 cổng trường học ở TP.HCM còn phức tạp về trật tự

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 1/10, trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, thông tin về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường.

Trung tá Phong cho biết hiện nay, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường trên địa bàn thành phố diễn ra khá phổ biến, chủ yếu tập trung khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 7h30 và từ 16h đến 17h30 hàng ngày.

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, trả lời tại họp báo chiều 1/10. Ảnh: Phan Anh.

Tình trạng trên khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và ảnh hưởng trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Địa bàn thành phố có hơn 3.500 cơ sở giáo dục. Qua rà soát, lực lượng công an xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng đang thực hiện chuyển hóa.

Hiện còn 62 trường học, tập trung chủ yếu khu vực trung tâm thành phố như Trường THPT Võ Thị Sáu, đường Lê Văn Duyệt, Trường THCS Lý Tự Trọng (đường Lê Đức Thọ), Trường THPT Gò Vấp (đường Nguyễn Thái Sơn); Trường THCS Hà Huy Tập (đường Phan Đăng Lưu)… có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Công an TP.HCM kiến nghị Ban giám hiệu 62 trường học trên cần phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ để xe cho phụ huynh đến đón học sinh và bố trí căn tin trong khuôn viên trường học để học sinh ăn uống, tránh mua ở bên ngoài cổng trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xử phạt hơn 215.500 trường hợp vi phạm trong 9 tháng

Theo trung tá Phong, để lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự, an toàn xã hội, trong năm 2026, Công an TP.HCM tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị 09/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tham mưu UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch 53/2026 về triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, công an thành phố mở cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng PC06, Phòng PC08 và Công an các phường, xã, đặc khu tăng cường phối hợp ra quân, tuần tra, kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung xử lý tại những khu vực trường học, bệnh viện, chợ, tuyến đường phức tạp về trật tự công cộng.

Qua đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 215.575 trường hợp vi phạm, so với năm 2025 tăng 208.903 trường hợp.

Vì sao tình trạng lấn chiếm trước cổng trường còn phức tạp?

Trung tá Phong cho hay dù lực lượng công an thành phố đã quyết liệt phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để dừng, đỗ phương tiện, bày bán hàng rong trước khu vực trường học còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ dẫn đến ùn tắc giao thông, gây tai nạn giao thông, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gây mất mỹ quan đô thị.

Lý giải tình trạng này, trung tá Phong cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu đón trả học sinh tập trung trong khoảng thời gian rất ngắn (hàng trăm phụ huynh cùng đến trước cổng trường), trong khi mặt bằng trước cổng trường có diện tích hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đỗ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh giờ cao điểm.

Trong khi đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, còn xảy ra tình trạng dừng đỗ xe trái quy định và bán hàng rong trước cổng trường dẫn đến ùn tắc giao thông. Vẫn còn tình trạng đối phó lực lượng chức năng, khi thấy lực lượng chức năng không có mặt thì quay trở lại buôn bán, lấn chiếm.

Mặt khác, việc mua bán nhanh chóng ngay lề đường hay phụ huynh dừng xe chờ con gây ách tắc là thói quen từ lâu. Ngoài ra, một số trường học chưa có căn tin đáp ứng đủ nhu cầu ăn sáng, sinh hoạt khiến phụ huynh và học sinh vẫn phụ thuộc hàng rong.

Một nguyên nhân nữa, theo trung tá Phong, vẫn còn một số công an cấp xã có lúc, có nơi chưa quyết liệt tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Tổ chức khu vực đưa, đón học sinh, bố trí lực lượng giờ cao điểm

Về giải pháp, Công an TP.HCM cho biết tiếp tục tăng cường phối hợp chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường giờ tan học.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa, đón học sinh vào giờ cao điểm; xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trong khu vực trước cổng trường.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nghiên cứu quy hoạch vị trí dừng, đỗ xe phù hợp, xếp xe ngay ngắn, tuyệt đối không chen lấn trước cổng trường.

Bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có mặt tại những khung giờ cao điểm cùng lực lượng bảo vệ trường học đảm bảo trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học và cương quyết xử lý trường hợp vi phạm. Đồng thời, cử lực lượng túc trực hỗ trợ phân luồng tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao trong giờ vào học và tan trường.