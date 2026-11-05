614 đảng viên phường Từ Liêm vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Các đại biểu và đảng viên dự lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: PV

Trong đợt này, Đảng bộ phường Từ Liêm vinh dự có 614 đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 55 năm, 35 năm tuổi Đảng. Đây là niềm tự hào của mỗi đảng viên, gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ, nhân dân phường.

Bí thư Đảng uỷ phường Nguyễn Trọng Kỳ Anh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đỗ Khắc Đạo trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm Nguyễn Trọng Kỳ Anh nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Đồng chí khẳng định: “Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ ghi dấu một chặng đường hoạt động cách mạng mà còn là biểu tượng của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; của bản lĩnh, ý chí kiên định, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người cộng sản”.

Bí thư Đảng uỷ phường Nguyễn Trọng Kỳ Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Trong số đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này, nhiều đồng chí đã trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; nhiều đồng chí dành tâm huyết, trí tuệ và sức lực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Thủ đô và địa phương. Dù đã nghỉ công tác, nhiều đảng viên vẫn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương, gương mẫu trong gia đình, cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền.

Các đồng chí lãnh đạo phường Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Năm 2026, Đảng bộ và nhân dân phường Từ Liêm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Với đặc điểm địa bàn rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, Đảng ủy phường phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, bảo đảm an sinh xã hội được tập trung triển khai; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu; là những tấm gương sáng, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Từ Liêm trong sạch, vững mạnh, địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.