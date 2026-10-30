61 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ đường Hồ Chí Minh qua An Giang

Lễ ký Giao ước thi đua. Ảnh: BQLDA

Thời gian thực hiện cam kết thi đua từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài 51,94km. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cho các tỉnh An Giang, Cà Mau và toàn vùng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Ảnh: T.T

Theo đại diện Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, dự án triển khai thi công trong điều kiện gặp không ít khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, địa chất phức tạp, công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung ứng vật liệu. Dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng khối lượng công việc còn lại của dự án còn rất lớn, giá trị cần phải giải ngân từ nay đến cuối năm 2026 còn rất nhiều.

Đợt thi đua cao điểm “61 ngày đêm” được chính thức phát động với mục tiêu tổng sản lượng cam kết thi công hoàn thành của cả 2 gói thầu đạt khoảng 448 tỷ đồng (trong đó Gói thầu XL1 đạt 234,39 tỷ đồng và Gói thầu XL2 đạt 213,86 tỷ đồng).