Các đại biểu, giảng viên và học viên lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 35 chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế giảng.

Lớp học diễn ra từ ngày 25/10/2025 đến ngày 25/11/2026 theo hình thức không tập trung, với tổng thời lượng 1.056 tiết học. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Bên cạnh chương trình học tập trên lớp, nhà trường tổ chức cho học viên nghiên cứu thực tế tại hai tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai, qua đó giúp học viên trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác quản lý, xây dựng và phát triển địa phương.

Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Kết thúc khóa học, 61/61 học viên được công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị. Nhà trường khen thưởng 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Trước đó, các đại biểu và học viên tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam tại đài tưởng niệm trong khuôn viên nhà trường.