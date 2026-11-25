Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dân số và phát triển cho cộng tác viên dân số năm 2026.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các nhóm kiến thức và kỹ năng thiết thực gồm: Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10/1/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn ghi chép ban đầu về dân số, kỳ báo cáo và phương thức gửi báo cáo, nội dung chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, phổ biến thông tin số liệu thống kê chuyên ngành dân số, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý kho dữ liệu chuyên ngành dân số… Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/1/2021 của Bộ Y tế; Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác dân số tại cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương, trạm y tế và đội ngũ cộng tác viên dân số.

Lớp bồi dưỡng cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số; trang bị kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành về dân số và phát triển cho cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu triển khai công tác dân số trong tình hình mới. Nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, bảo đảm đội ngũ cộng tác viên dân số có đủ kiến thức, kỹ năng quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, các nhiệm vụ chuyên môn về dân số.