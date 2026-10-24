61 bàn vẫn chưa đủ đưa Kane tới Quả bóng Vàng?

Nếu Quả bóng Vàng chỉ được quyết định bằng số bàn thắng, cuộc đua năm nay có lẽ đã kết thúc từ lâu.

Harry Kane ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich mùa 2025/26, trung bình 1,2 bàn mỗi trận. Riêng Bundesliga, tiền đạo người Anh có 36 bàn sau 31 lần ra sân, qua đó giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai và trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga trong cả ba mùa đầu tiên thi đấu tại Đức.

Tính cả đội tuyển Anh, Kane kết thúc mùa giải với 73 bàn sau 65 trận cùng 8 kiến tạo. Bayern cho biết chỉ Lionel Messi mùa 2011/12 ghi nhiều bàn hơn trong một mùa ở thế kỷ 21.

Những con số ấy đưa Kane vào vị trí ứng viên hàng đầu trước gala ngày 26/10 tại London. The Guardian xếp anh số một trong bảng đánh giá các ứng viên, thậm chí nhận xét 61 bàn vẫn chưa phản ánh hết ảnh hưởng của Kane bởi anh còn đóng góp ở khả năng làm tường, tổ chức và kéo đồng đội vào cuộc.

Song, Kane vẫn chưa thể yên tâm. Lamine Yamal, Kylian Mbappe cùng một số ứng viên khác sở hữu những lợi thế riêng, trong khi thể thức bầu chọn Quả bóng Vàng chưa bao giờ đơn giản là cộng bàn thắng rồi tìm người có tổng cao nhất.

Kane gần như không thể làm tốt hơn

Mùa 2025/26 là phiên bản hoàn thiện nhất của Kane kể từ khi bước vào bóng đá đỉnh cao. Anh ghi 36 bàn ở Bundesliga, 14 bàn tại Champions League và 10 bàn tại Cúp Quốc gia Đức. Thành tích 14 bàn cũng lập kỷ lục mới cho một cầu thủ Anh trong một mùa Champions League.

Kane còn giúp Bayern hoàn tất cú đúp quốc nội. Ở chung kết Cúp Quốc gia, anh lập hat-trick trong chiến thắng 3-0, đưa tổng số bàn cho CLB mùa đó lên 61.

Kane có 36 bàn tại Bundesliga, qua đó giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai trong sự nghiệp.

Gary Lineker cho rằng những gì Kane làm được là “thật sự phi thường”. Cựu tiền đạo tuyển Anh nhấn mạnh Kane không chỉ là cầu thủ đứng trong vùng cấm chờ bóng, mà còn tham gia phòng ngự, tổ chức và liên kết lối chơi. Lineker nhận định Kane hoàn toàn xứng đáng giành Quả bóng Vàng và xem Lamine Yamal là đối thủ lớn nhất của anh.

Bộ số liệu của Kane càng ấn tượng khi đặt cạnh Mbappe. Tiền đạo Real Madrid ghi 42 bàn sau 44 trận mùa trước, gồm 25 bàn ở La Liga và 15 bàn tại Champions League. Mbappe giành cả Pichichi lẫn danh hiệu Vua phá lưới Champions League, nhưng vẫn kém Kane 19 bàn ở cấp CLB.

Lamine Yamal không thể cạnh tranh bằng số bàn. Cầu thủ Barca có 24 bàn trên mọi đấu trường, riêng La Liga ghi 16 bàn và kiến tạo 11 lần. Tuy nhiên, Yamal lại được bình chọn là Cầu thủ hay nhất La Liga 2025/26 và là nhân vật trung tâm trong chức vô địch của Barcelona.

Vì thế, cuộc đua không còn đơn giản là 61 bàn của Kane đấu với 42 bàn của Mbappe hay 24 bàn của Yamal.

Anthony Gordon từng nhận xét Yamal có thể là cầu thủ sở hữu tài năng thuần túy nổi bật nhất, nhưng mùa giải của Kane mang tính lịch sử và “không thể bỏ qua những con số ấy”.

Chính sự khác biệt này khiến Quả bóng Vàng 2026 khó đoán. Kane thắng về hiệu suất. Yamal có yếu tố biểu tượng, sức ảnh hưởng trong lối chơi và một mùa giải rất mạnh cùng Barca. Mbappe lại sở hữu khả năng tạo dấu ấn ở những sân khấu lớn nhất.

61 bàn vẫn có thể thua một “câu chuyện” hay hơn

Quy định của France Football giải thích vì sao Kane chưa thể coi mình là người chiến thắng. Tiêu chí quan trọng nhất là màn trình diễn cá nhân, tính quyết định và mức độ gây ấn tượng. Thành tích tập thể đứng thứ hai, tiếp theo là đẳng cấp và tinh thần fair-play. Cuộc bầu chọn được thực hiện bởi 100 nhà báo từ 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, mỗi người chọn 10 cầu thủ và xếp thứ tự từ cao xuống thấp.

Với tiêu chí đầu tiên, Kane gần như không có điểm yếu.

Gary Lineker đánh giá Kane xứng đáng giành Quả bóng Vàng, nhưng xem Lamine Yamal là đối thủ lớn nhất của tiền đạo Bayern.

Nhưng Quả bóng Vàng luôn chịu ảnh hưởng lớn từ cách người bỏ phiếu nhớ về một mùa giải. Một bàn thắng trong trận chung kết, một màn trình diễn tại World Cup hay hình ảnh một cầu thủ dẫn dắt đội bóng tới danh hiệu lớn đôi khi tạo sức nặng vượt khỏi bảng thống kê.

Sky Sports khi phân tích cuộc đua cũng đặt Kane, Yamal và Mbappe vào ba trường hợp rất khác nhau: Kane sở hữu số bàn áp đảo, Yamal đứng trước cơ hội trở thành người trẻ nhất lịch sử chiến thắng, còn Mbappe tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn hàng đầu tại Real.

Kane hiểu rõ sự bất định ấy. Anh nói với The Times rằng việc chờ kết quả khiến gia đình khá căng thẳng. Bản thân tiền đạo Bayern cố tránh những tin đồn trước gala, dù thừa nhận Quả bóng Vàng là danh hiệu cá nhân lớn nhất một cầu thủ có thể hướng tới.

Ở tuổi 33, Kane cũng khó có nhiều mùa giải tốt hơn mùa vừa qua. Anh đã ghi bàn với tốc độ hiếm thấy, giành danh hiệu, phá kỷ lục và mở rộng ảnh hưởng ra ngoài vùng cấm.

Kane từng có ít nhất 24 bàn trong 12 mùa liên tiếp nhưng chưa bao giờ đứng cao hơn vị trí thứ 10 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. The Guardian xem mùa 2025/26 là thời điểm mọi yếu tố cuối cùng hội tụ: bàn thắng, danh hiệu và sự thừa nhận rộng rãi.

Nếu vẫn không chiến thắng, Kane sẽ trở thành một trường hợp đặc biệt: một cầu thủ có thể ghi 61 bàn cho CLB, 73 bàn cho CLB và đội tuyển, giành Chiếc giày Vàng châu Âu nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục toàn bộ cử tri.

Anh đã thắng gần như mọi cuộc đua có thể đo bằng con số.

Phần còn lại phụ thuộc vào thứ khó đo hơn nhiều: trong mắt 100 nhà báo, mùa giải của Kane có đáng nhớ hơn mùa giải của Yamal và Mbappe hay không.