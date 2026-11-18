Tham gia hoạt động có đồng chí Lê Thanh Tráng - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, TP Đà Nẵng cùng các đoàn viên Chi đoàn.

Những suất cháo được trao tận tay người bệnh và thân nhân, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động đơn vị, góp thêm những bữa ăn ấm áp, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người bệnh trên hành trình vượt qua bệnh tật, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

600 suất cháo đã được trao tận tay người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Không chỉ góp phần hỗ trợ bữa ăn cho người bệnh, mỗi suất cháo còn gửi gắm sự quan tâm, lời thăm hỏi và động viên chân thành đến bệnh nhân cùng gia đình trong những ngày điều trị đầy khó khăn. Qua hoạt động, đoàn viên Chi đoàn đã trực tiếp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực, qua đó gắn phong trào thanh niên với công tác an sinh xã hội và trách nhiệm sẻ chia cùng cộng đồng.

Những suất cháo được trao tận tay người bệnh và thân nhân, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND khu vực 4.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ VKSND khu vực 4, TP Đà Nẵng đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần gũi, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, luôn hướng về cộng đồng bằng những hành động cụ thể theo phương châm “Vì nhân dân phục vụ”.