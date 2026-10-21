600 người cao tuổi phường Tịnh Biên được khám mắt miễn phí
Từ ngày 21 đến 23/10, UBND phường Tịnh Biên phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn An Giang tổ chức chương trình khám mắt nhân đạo cho khoảng 600 người dân, góp phần phát hiện sớm các bệnh lý về mắt và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình diễn ra tại Trạm Y tế phường Tịnh Biên, dành cho người từ 50 tuổi trở lên, hội viên Hội Cựu chiến binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và người mắc các bệnh về mắt.
Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ thực hiện khai thác tiền sử bệnh, đo huyết áp, đo thị lực, kiểm tra đục thủy tinh thể và các bệnh lý về mắt. Người dân còn được tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ mắt, cấp phát thuốc điều trị miễn phí; các trường hợp mắc bệnh lý nặng được hướng dẫn điều trị phù hợp.
Dịp này, chương trình trao tặng 10 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn theo kết quả khám sàng lọc, đồng thời tặng 15 phần quà cho người dân khó khăn tại các điểm khám.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 140 triệu đồng, do Bệnh viện Mắt Sài Gòn An Giang hỗ trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/600-nguoi-cao-tuoi-phuong-tinh-bien-duoc-kham-mat-mien-phi-a500283.html