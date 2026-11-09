600 lượt người dân xã Mỏ Vàng được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Người dân đăng ký khám bệnh.

Chương trình có sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi Trung ương. Trong tổng số 600 lượt người được khám, tư vấn sức khỏe, có 420 người lớn và 180 trẻ em.

Tại chương trình, người dân được khám nội khoa, chuyên khoa hô hấp; khai thác tiền sử bệnh, đánh giá các triệu chứng, yếu tố nguy cơ và kiểm tra những chỉ số sức khỏe cần thiết.

Đối với các trường hợp có chỉ định, đội ngũ y, bác sĩ thực hiện chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, kịp thời tư vấn hướng điều trị phù hợp.

Người cao tuổi được khám nội khoa, chuyên khoa hô hấp; khai thác tiền sử bệnh, đánh giá các triệu chứng

Qua 3 ngày triển khai, đoàn công tác đã thực hiện 278 lượt chụp X-quang phổi, 60 lượt đo chức năng hô hấp và lấy 17 mẫu đờm gửi xét nghiệm. Kết quả thăm khám ghi nhận 12 trường hợp có hình ảnh bất thường trên phim X-quang phổi và 11 trường hợp có rối loạn chức năng hô hấp. Những trường hợp này được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn tiếp tục thăm khám chuyên sâu tại cơ sở y tế phù hợp để xác định tình trạng sức khỏe và có hướng xử trí kịp thời.

Không chỉ tập trung vào hoạt động khám, chữa bệnh, chương trình còn chú trọng tuyên truyền, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cho người dân. Các y, bác sĩ trực tiếp hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu cảnh báo bệnh lý đường hô hấp; biện pháp phòng, chống bệnh lao và các bệnh về phổi; đồng thời tư vấn giữ ấm cơ thể, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, bụi.

Trẻ em được thăm khám tập trung đánh giá thể trạng, tình trạng dinh dưỡng và phát hiện những vấn đề sức khỏe thường gặp.

Đối với trẻ em, công tác thăm khám tập trung đánh giá thể trạng, tình trạng dinh dưỡng và phát hiện những vấn đề sức khỏe thường gặp. Các bậc phụ huynh cũng được hướng dẫn phương pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đặc biệt là phòng ngừa các bệnh đường hô hấp trong mùa lạnh.

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, đoàn công tác đã trao tặng Trạm Y tế xã Mỏ Vàng 1 bộ máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn và quản lý; trao 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổng giá trị thuốc, vật tư y tế và quà tặng trong chương trình đạt 80 triệu đồng. Hoạt động nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về kinh phí và nguồn lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Hà, nhóm thiện nguyện Hi vọng Xanh, Nhà thuốc Bảo An Sinh An Khánh cùng các cá nhân, nhà hảo tâm.

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Chương trình tổ chức trao quà cho các học sinh trên địa bàn.

Chương trình không chỉ giúp người dân xã Mỏ Vàng được tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh lý hô hấp mà còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh, hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe và khám bệnh định kỳ.

Đây cũng là hoạt động thể hiện sự phối hợp giữa các cơ sở y tế, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đặc biệt tại những địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.