600 lượt người dân vùng cao Mỏ Vàng được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong 3 ngày (6-8/11), chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 600 lượt người được hỗ trợ. Người dân còn được tiếp cận các dịch vụ như chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp ngay tại địa phương.

Chương trình do Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lào Cai, chính quyền xã Mỏ Vàng và các đơn vị liên quan tổ chức trong khuôn khổ hoạt động Tình nguyện mùa đông năm 2026.

Trong tổng số 600 lượt khám, có 420 lượt người lớn và 180 lượt trẻ em. Hoạt động nhằm hỗ trợ người dân vùng cao, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ em, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đồng thời nâng cao nhận thức về phòng, chống các bệnh lý hô hấp khi thời tiết chuyển lạnh.

Đại diện đoàn công tác và các đơn vị phối hợp tại chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe ở xã Mỏ Vàng.

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu

Trong thời gian triển khai, đoàn công tác đã tổ chức khám nội khoa, khám hô hấp, khai thác tiền sử bệnh, đánh giá triệu chứng và các yếu tố nguy cơ; đồng thời đo huyết áp, kiểm tra những chỉ số sức khỏe cần thiết và tư vấn hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Đáng chú ý, với những trường hợp có chỉ định chuyên môn, các bác sĩ thực hiện chụp X-quang phổi và đo chức năng hô hấp nhằm hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Theo thống kê của đoàn công tác, chương trình ghi nhận 278 lượt chụp X-quang phổi, 60 lượt đo chức năng hô hấp và 17 mẫu đờm được lấy gửi xét nghiệm. Kết quả ban đầu phát hiện 12 trường hợp có bất thường trên phim X-quang phổi và 11 trường hợp có rối loạn chức năng hô hấp. Các mẫu đờm hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

Với những trường hợp có dấu hiệu bất thường, bác sĩ tư vấn và hướng dẫn tiếp tục thăm khám chuyên sâu tại cơ sở y tế phù hợp. Người dân cũng được hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu cảnh báo bệnh lý hô hấp như ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực, sốt kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho người dân tại chương trình.

Bên cạnh đó, đoàn công tác tư vấn các biện pháp phòng bệnh lao và bệnh phổi; khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, bụi và các yếu tố nguy cơ.

Đối với trẻ em, các bác sĩ tập trung đánh giá sức khỏe tổng quát, thể trạng, tình trạng dinh dưỡng; đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc và phòng tránh các bệnh thường gặp, nhất là bệnh lý đường hô hấp trong mùa lạnh.

Người dân đến điểm khám được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình tham gia chương trình.

Từ sự kết nối của người con quê hương

Để chương trình được triển khai tại xã Mỏ Vàng, chị Hoàng Hà Linh, Giám đốc Công ty TNHH SDI VN, người sinh ra và lớn lên tại thôn An Lương, xã Mỏ Vàng, đã kết nối với TS.BS Lê Tú Linh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Phổi Trung ương, nhằm đưa đội ngũ y bác sĩ về chăm sóc sức khỏe cho bà con quê nhà.

Chị Hoàng Hà Linh trò chuyện và hướng dẫn các cụ lớn tuổi làm thủ tục thăm khám.

Mỏ Vàng là địa bàn miền núi của tỉnh Lào Cai, nơi đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Điều kiện giao thông cách trở từng khiến việc đi lại, đặc biệt là hành trình từ các thôn đến cơ sở y tế tuyến trên, gặp không ít trở ngại. Dù năm 2026, tuyến đường nhựa được nối qua địa bàn, tạo thuận lợi hơn cho sinh hoạt và giao thương, việc đến bệnh viện thăm khám vẫn là trở ngại đối với nhiều gia đình, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Không ít người dân còn tâm lý ngại đi khám, thường chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã có biểu hiện rõ rệt. Điều này có thể khiến việc phát hiện, điều trị bệnh gặp khó khăn hơn, đồng thời làm tăng gánh nặng chi phí cho gia đình.

Xuất phát từ mong muốn giúp bà con quê nhà được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chị Hoàng Hà Linh đã kết nối các nguồn lực, phối hợp với bệnh viện, ngành y tế và chính quyền địa phương tổ chức chương trình. Qua đó, người dân không chỉ được thăm khám mà còn có thêm kiến thức nhận biết nguy cơ bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe.

Ngoài hoạt động chuyên môn, đoàn công tác trao tặng một bộ máy vi tính cho Trạm Y tế xã Mỏ Vàng nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn, quản lý; đồng thời trao 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị thuốc, vật tư y tế và quà tặng của chương trình là 80 triệu đồng.

Đội ngũ y bác sĩ, đoàn viên, thanh niên và các thành viên tham gia chương trình.

Chương trình có sự đồng hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Hà, Nhóm thiện nguyện Hi vọng Xanh, Nhà thuốc Bảo An Sinh An Khánh cùng các cá nhân, mạnh thường quân.

Thông qua hoạt động, các đơn vị tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là dịp tăng cường kết nối giữa bệnh viện tuyến Trung ương với y tế cơ sở, góp phần hỗ trợ người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết thực hơn.