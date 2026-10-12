600 hội viên, sinh viên tham gia Hành trình sinh viên 5 tốt

Hội viên, sinh viên tham gia chặng 1 với các hoạt động liên quan đến thể lực. Ảnh: Nga Sơn

Hành trình được tổ chức 3 chặng với 3 hoạt động khác nhau. Trong đó, chặng 1 là hoạt động Thử thách Sinh viên khỏe - Bứt phá thể lực diễn ra tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai. Ở chặng này, hội viên, sinh viên trải qua 5 trạm thử thách: Thể lực tốt - bứt phá thể lực - vượt qua chính mình; Học tập tốt - Đường đua tri thức; Tình nguyện tốt - chuyến xe tình nguyện; Hội nhập tốt - Passport - Hộ chiếu hội nhập; Lan tỏa sinh viên 5 tốt - Check-in 5 tốt - Lan tỏa sắc màu sinh viên.

Chặng 2 là hoạt động Phiên tòa giả định với chủ đề "Sinh viên 5 tốt - Bản lĩnh và trách nhiệm trên không gian mạng" được tổ chức tại Trường đại học Lạc Hồng.

Chặng 3 là Hành trình Sinh viên 5 tốt Đồng Nai kết nối doanh nghiệp. Hội viên, sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp và thành viên Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt các cấp sẽ đến tham quan, tìm hiểu mô hình sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp. Qua đó, giúp sinh viên trải nghiệm môi trường thực tế tại doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên kết nối với doanh nghiệp, mở ra cơ hội thực tập, tìm kiếm việc làm sau này.

Hội viên, sinh viên hào hứng tham gia Hành trình Sinh viên 5 tốt thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Thông qua các hoạt động của Hành trình Sinh viên 5 tốt năm 2026, Hội Sinh viên thành phố mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên, sinh viên về vai trò, vị trí của tổ chức hội; tạo cơ hội cho hội viên, sinh viên rèn luyện và hoàn thành các tiêu chí của phong trào Sinh viên 5 tốt, qua đó nâng cao hiệu quả của phong trào…