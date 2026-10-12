600 học viên khai giảng các lớp nghề trung cấp tại An Giang
Sáng 12/10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 (phường Long Xuyên) phối hợp 5 trường trung cấp tổ chức khai giảng các lớp liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp niên khóa 2026 - 2028, với 600 học viên đăng ký học 9 ngành nghề.
Đại biểu và các học viên tham dự khai giảng.
Các ngành nghề đào tạo gồm: Kế toán doanh nghiệp; thiết kế đồ họa; công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm; tạo mẫu tóc và chăm sóc sắc đẹp; quản lý và kinh doanh khách sạn; tiếng Trung Quốc; tin học ứng dụng; thương mại điện tử; công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.
Chương trình liên kết đào tạo tạo điều kiện để học viên vừa học văn hóa, vừa học nghề, trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn, góp phần nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/600-hoc-vien-khai-giang-cac-lop-nghe-trung-cap-tai-an-giang-a499386.html