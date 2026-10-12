600 học viên khai giảng các lớp nghề trung cấp tại An Giang

Với hệ thống làng nghề truyền thống đa dạng, giàu giá trị văn hóa và bản sắc riêng, xã Phú Xuyên (TP. Hà Nội) có nhiều dư địa để khai thác lợi thế kinh tế nông thôn, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy giá trị làng nghề không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với gìn giữ di sản văn hóa địa phương, mà còn tạo nền tảng quan trọng để Phú Xuyên thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026–2030.