600 học sinh Trường THCS Tây Nha Trang được trang bị kiến thức về AI

Ngày 12-10, Trường THCS Tây Nha Trang (phường Tây Nha Trang) tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “AI, thật - giả trong thời đại số” cho hơn 600 học sinh ở phân hiệu 5 (Tổ dân phố Võ Cang).

Các nhóm học sinh chia sẻ kỹ năng phân biệt thông tin thật, giả trong thời đại số.

Tại chương trình, học sinh được tham gia các trò chơi tương tác tìm từ khóa “Fake News”, quiz game và tương tác số để rèn kỹ năng phân biệt các thông tin thật, giả trên môi trường số. Bên cạnh đó, các em được xem các đoạn clip do AI tạo ra với mục đích lừa đảo, qua đó phân tích tình huống, thuyết trình để rút ra cách kiểm chứng thông tin.

Các nhóm học sinh tham gia phần thi tại hoạt động ngoại khóa.

Hoạt động ngoại khóa là một trong những nội dung giáo dục AI cho học sinh Trường THCS Tây Nha Trang từ năm học 2026 - 2027; đồng thời là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng. Chiến dịch được triển khai với sự bảo trợ của Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc; Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc; các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng xã hội.

Thông qua buổi hoạt động ngoại khóa, học sinh được trang bị kiến thức nhận diện khả năng, giới hạn và tác động của AI; rèn luyện tư duy phản biện, kiểm chứng thông tin, tự học và giải quyết vấn đề; hình thành ý thức sử dụng AI an toàn, trung thực, có đạo đức và trách nhiệm.

Lãnh đạo Trường THCS Tây Nha Trang và đại diện phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho học sinh tham gia chương trình.