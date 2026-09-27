600.000 người tập trung tại Paris chờ Thánh lễ của Giáo hoàng Leo

Từ trước bình minh ngày 26/9, đông đảo người dân đã bắt đầu đổ về khu vực đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng ở Paris để chuẩn bị tham dự Thánh lễ ngoài trời của Giáo hoàng Leo. Sự kiện dự kiến diễn ra lúc 15h giờ địa phương và trở thành hoạt động quy mô lớn nhất trong chuyến thăm Pháp của Giáo hoàng.

Theo Reuters, hơn 600.000 người đã đăng ký tham dự Thánh lễ. Dòng người, trong đó có nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, bắt đầu xuất hiện trên những con đường dẫn tới khu vực tổ chức sự kiện từ khi trời còn chưa sáng rõ.

Cảnh sát Pháp đã phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh để bảo đảm an ninh. Giáo hoàng Leo dự kiến di chuyển qua khu vực bằng xe giáo hoàng mui trần, trước khi chủ trì Thánh lễ.

Chuyến công du Pháp của Giáo hoàng Leo kéo dài bốn ngày, đi qua ba thành phố. Đây được xem là chuyến thăm đáng chú ý trong bối cảnh Giáo hội Công giáo tại Pháp phải đối mặt với những thách thức kéo dài liên quan đến sự suy giảm số người theo đạo cũng như những bê bối lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ.

Trong chuyến thăm Paris, Giáo hoàng Leo không chỉ tập trung vào các vấn đề của Giáo hội Công giáo mà còn đưa ra nhiều thông điệp về tình hình quốc tế.

Trong bài phát biểu tại trụ sở UNESCO ở Paris hôm 25/9, ông cảnh báo Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa phương đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Giáo hoàng cho rằng hệ thống hợp tác quốc tế cần được nhìn nhận lại trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động.

Giáo hoàng Leo cũng tiếp tục đề cập đến những lo ngại liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI). Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Pháp và cộng đồng quốc tế cân nhắc kỹ hơn hướng phát triển của công nghệ này.

Theo Giáo hoàng, nếu không được định hướng phù hợp, AI có thể dẫn tới một tương lai mà ông mô tả là "thiên đường của máy móc", trong đó công nghệ ngày càng giữ vai trò chi phối đời sống con người và thế giới. Những phát biểu trên nằm trong chuỗi thông điệp mà Giáo hoàng Leo đưa ra thời gian gần đây về vai trò của các thể chế quốc tế, công nghệ và trách nhiệm của con người trước những thay đổi lớn của thế giới.

Một trong những trọng tâm của chuyến thăm là tình hình Công giáo tại Pháp. Đây là quốc gia thế tục, trong đó nguyên tắc tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước được quy định trong luật từ năm 1905.

Giống nhiều quốc gia có truyền thống Công giáo khác, Pháp chứng kiến sự suy giảm đáng kể về tỷ lệ người gắn bó với Giáo hội trong nhiều thập niên qua. Theo số liệu được Reuters dẫn lại từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE), chỉ 25% người Pháp trong độ tuổi 18-49 xác định mình là người Công giáo, giảm từ mức 43% một thập niên trước.

Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo Pháp gần đây ghi nhận sự gia tăng số người trưởng thành gia nhập đạo. Hội đồng Giám mục Pháp cho biết số người trưởng thành được rửa tội vào lễ Phục sinh năm nay đạt khoảng 21.000 người, mức cao kỷ lục.

Trong cuộc gặp với những người Công giáo mới được rửa tội tại Đại học Công giáo Paris ngày 26/9, Giáo hoàng Leo kêu gọi Giáo hội không nên "lạc quan một cách ngây thơ" trước những tín hiệu tích cực này.

Ông ví sự gia tăng số tín đồ mới như "ngọn lửa nhỏ" được thắp lên trong bóng tối và là "hạt giống nhỏ" đang cố gắng phát triển giữa những chông gai.

Thông điệp của Giáo hoàng cho thấy sự thận trọng trước những thay đổi tích cực, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ và nuôi dưỡng những người mới gia nhập Giáo hội trong bối cảnh Công giáo tại Pháp đang trải qua nhiều biến động.

Chuyến công du của Giáo hoàng Leo tới Pháp diễn ra khoảng năm năm sau khi một báo cáo chấn động về tình trạng lạm dụng trong Giáo hội được công bố, gây chấn động trên toàn nước Pháp.

Vấn đề này tiếp tục là một trong những thách thức lớn đối với Giáo hội Công giáo Pháp. Trong chuyến thăm, Giáo hoàng Leo dự kiến gặp bảy nạn nhân từng bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng tại Lourdes vào ngày 27/9.

Sau các hoạt động tại Paris, Giáo hoàng sẽ tới Lourdes, địa danh nổi tiếng với đền thánh Công giáo và là một trong những điểm hành hương quan trọng nhất của Giáo hội.

Chuyến thăm Pháp của Giáo hoàng Leo vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn diễn ra trong bối cảnh Giáo hội tìm cách củng cố mối quan hệ với cộng đồng tín hữu, đối diện với di sản của các vụ bê bối lạm dụng và tìm kiếm vai trò của mình trong những vấn đề xã hội rộng lớn hơn.

Thánh lễ tại Paris với sự tham dự dự kiến của hơn 600.000 người trở thành tâm điểm của chuyến công du, khi hình ảnh dòng người tập trung từ sáng sớm cho thấy sức hút đáng kể của sự kiện giữa lòng một trong những quốc gia thế tục nhất châu Âu.