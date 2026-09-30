600.000 người đổ đến xem cá mập 'Ngôi sao' mắc kẹt trong kênh ở Busan

Hàng trăm nghìn người đã đổ tới con kênh hẹp ở Busan để chứng kiến con cá mập lớn mắc kẹt. Ảnh: YNA

Một con cá mập dài 3,5 m mắc kẹt hơn một tuần trong con kênh hẹp ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc, bất ngờ trở thành điểm thu hút khách du lịch với hơn 600.000 lượt người đến xem.

Con cá mập được phát hiện lần đầu ngày 18/9 tại một tuyến đường thủy thuộc công viên ven biển ở Busan, thành phố cảng lớn ở miền Nam Hàn Quốc. Người dân địa phương đặt biệt danh cho nó là Bukang-i, lấy theo tên cảng Bắc Busan.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một con cá mập da đồng (bronze whaler). Nhiều khả năng nó đã đuổi theo con mồi từ ngoài biển vào trong kênh nhưng sau đó không tìm được đường quay trở lại.

Ngay trong ngày con cá mập xuất hiện, lực lượng tuần duyên Busan tìm cách hướng nó ra ngoài. Tuy nhiên, chiến dịch được đình chỉ sau 6 giờ theo khuyến nghị của các nhà khoa học, do việc cưỡng ép có thể gây thương tích cho con vật hoặc khiến nó trở nên hung dữ.

Xem video cá mập mắc kẹt trong kênh, thu hút hàng trăm nghìn người tới xem ở Busan, Hàn Quốc (Nguồn: VisitBusan)

Ngày 29/9, lực lượng tuần duyên tiếp tục tìm cách giải cứu. Các tàu được sử dụng để phun những tia nước phía sau con cá mập, nhằm đẩy nó về phía cửa kênh. Theo giới chức địa phương, phương pháp này được tham khảo từ chiến dịch giải cứu một con cá mập trắng lớn từng mắc kẹt ở vùng nước nông ngoài khơi bang Massachusetts, Mỹ, năm 2004.

Tuy nhiên, nỗ lực đầu tiên không thành công. Con cá mập vượt qua các tàu và quay trở lại bên trong kênh.

Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc cho biết con vật vẫn ổn định, song giới chức cảnh báo việc bị giới hạn khả năng kiếm ăn và di chuyển có thể khiến nó suy yếu nếu tiếp tục mắc kẹt trong thời gian dài.

Đến chiều cùng ngày, chiến dịch giải cứu lại phải tạm dừng do con cá mập không chịu rời khỏi tuyến kênh.

Cá mập thành “ngôi sao” ở Busan

Trong khi các chuyên gia tìm cách đưa con vật trở lại biển, hàng trăm nghìn người đã đổ về khu vực để tận mắt chứng kiến nó.

Theo chính quyền thành phố Busan, Công viên ven biển Cảng Bắc vốn chỉ thu hút khoảng 2.000 người mỗi ngày vào các dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, từ ngày 19 đến 28/9, địa điểm này ghi nhận tới 607.000 lượt khách.

Sự xuất hiện bất thường của con cá mập nhanh chóng biến khu vực vốn yên tĩnh thành điểm tham quan đặc biệt. Người dân đứng dọc bờ kênh để quan sát mỗi khi con vật nổi lên mặt nước.

Bà Kim Jung-sook, 62 tuổi, ngày 29/9 quay lại khu vực để “chia tay” con cá mập. “Tôi đã trở nên gắn bó với nó sau khi nhìn thấy nó ở đây vài ngày. Tôi cảm thấy hơi buồn”, bà nói với tờ Maeil Shinmun.

Thị trưởng Busan Chun Jae-soo cũng tỏ ra thích thú với vị khách đặc biệt này. “Nó thực sự có tố chất của một ngôi sao. Cứ 5-10 phút nó lại nổi lên”, ông nói với đài CBS Radio, đồng thời nhận xét con cá mập “rất đẹp”.

Chính quyền Busan thậm chí đã phong con cá mập làm đại sứ quảng bá danh dự của thành phố, với danh hiệu “Shafluencer” - cách chơi chữ giữa “shark” (cá mập) và “influencer” (người có ảnh hưởng).

Ý tưởng này nhận được 91% số phiếu trong một cuộc thăm dò trên Instagram của thành phố. Boogi, linh vật của Busan, sẽ thay mặt con cá mập nhận giấy chứng nhận.

Cá mập xuất hiện nhiều hơn ở vùng biển Hàn Quốc

Cá mập không phải loài xa lạ ở vùng biển Hàn Quốc. Tuy nhiên, số lượng cá thể lớn được ghi nhận đang có xu hướng tăng.

Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận 46 con cá mập lớn ngoài khơi bờ biển phía Đông trong nửa đầu năm nay, gần gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Cơ quan này cho rằng một trong những nguyên nhân có thể là nhiệt độ nước biển tăng, đồng thời nguồn thức ăn của cá mập cũng trở nên dồi dào hơn.

Trường hợp ở Busan đặc biệt ở chỗ con cá mập đã đi sâu vào một tuyến kênh giữa khu vực đô thị và không thể tự tìm được đường trở lại biển.

Trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục tìm phương án đưa Bukang-i ra khỏi kênh, con cá mập vẫn thu hút sự chú ý của người dân.

Lee Do-yoon, 8 tuổi, cùng cha đến nhìn con vật lần cuối, không tỏ ra lo lắng trước khả năng Bukang-i sắp được đưa trở lại biển. “Không sao cả. Bukang-i sẽ đi gặp những người bạn của nó”, cậu bé nói.