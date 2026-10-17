60 vận động viên tranh tài môn pickleball tại Giải thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Sáng 17-10, tại phường Bắc Nha Trang diễn ra lễ khai mạc Giải Pickleball trong khuôn khổ Giải thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Giải đấu thu hút 60 vận động viên nam, nữ đến từ các đội: Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Câu lạc bộ Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Doanh nhân Cam Lâm 1 và 2, Nam Khánh Hòa 1 và 2, Diên Khánh, Câu lạc bộ Doanh nhân 39 Nha Trang, BNI Union, KOC Khánh Hòa, Tumorong, D20. Tại giải, các đội được chia làm 3 bảng (A,B,C) thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ cạnh tranh giải thưởng đồng đội.

Ông Nguyễn Quang Duy - Ủy viên Trương ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa phát biểu.

Ban tổ chức và các vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại giải.

Các đôi vận động viên thi đấu tại giải.

Được biết, giải đấu do Câu lạc bộ Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Khánh Hòa phối hợp với Câu lạc bộ thể thao Doanh nhân trẻ Khánh Hòa (thuộc Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa) tổ chức nhằm mang lại sân chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe cho các vận động viên. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu, kết nối, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực kinh doanh, sẻ chia cộng đồng. Giải kết thúc vào chiều cùng ngày.