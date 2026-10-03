60 vận động viên thi đấu Giải quần vợt tranh cúp Điện lực Cao Bằng mở rộng

Ban Tổ chức tặng hoa các đội tham dự giải.

Giải đấu quy tụ gần 60 vận động viên đến từ các câu lạc bộ quần vợt trong và ngoài tỉnh, được chia làm 8 bảng. Theo điều lệ, các vận động viên tranh tài theo thể thức chia bảng, chọn các đôi nhất, nhì mỗi bảng bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau lễ khai mạc, với tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", các tay vợt cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu sôi nổi, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Sự cạnh tranh gay cấn cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình.

Sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu kịch tính, sôi nổi.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thiết thực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là dịp thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa Công ty Điện lực Cao Bằng cùng các cơ quan, đơn vị và câu lạc bộ thể thao trong, ngoài tỉnh; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giải kết thúc và trao giải ngày 4/10.