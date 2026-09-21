60 triệu tích góp nhiều năm 'không cánh mà bay', bà cụ báo Công an liền rõ danh tính các thủ phạm

Đây là số tiền gia đình bà tích góp trong nhiều năm, dự định dùng để dự phòng khi đau ốm và trang trải cuộc sống. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Bài đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy xét các đối tượng liên quan.

Bà L.T. T gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Yên Bài. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Chỉ sau gần 24 giờ, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng gồm Phùng Thế Ngọc (SN 2008), Nguyễn Đức Thành (SN 2007) và Lê Thành Chung (SN 2008), cùng trú tại thôn Bài, xã Yên Bài.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu hồi toàn bộ số tiền 60 triệu đồng. Số tiền được thu giữ nguyên vẹn khi các đối tượng chưa kịp sử dụng và sau đó nhanh chóng được trao trả cho gia đình bị hại.

Các đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến ngày 18/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nhận lại toàn bộ số tiền, bà L.T.T. xúc động gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Bài.

Vụ việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng tin báo của người dân, qua đó góp phần bảo vệ tài sản và quyền, lợi ích chính đáng của người dân trên địa bàn.