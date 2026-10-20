60 phút giành giật sự sống, bảo tồn tử cung cho sản phụ mang thai 36 tuần có khối u xơ 15cm

Thai kỳ nguy cơ cao với nhiều yếu tố phức tạp

Phía sau một ca phẫu thuật thành công là sự phối hợp chặt chẽ của cả ê-kíp. Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ 36 tuổi mang thai 36 tuần với nhiều yếu tố nguy cơ: vết mổ đẻ cũ lần thứ hai, khối u xơ tử cung kích thước 15x15cm và tình trạng dây rốn bám màng.

Theo BSCKII. Vũ Thị Dung, mỗi yếu tố trên đều có thể khiến thai kỳ trở nên nguy cơ cao. Với trường hợp này, khối u xơ lớn làm tăng nguy cơ đờ tử cung và băng huyết sau sinh. Trong khi đó, dây rốn bám màng khiến các mạch máu nuôi thai chạy trên màng ối, dễ bị tổn thương. Nếu các mạch máu này bị vỡ, thai nhi có thể mất máu nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Người bệnh xuất viện trong niềm vui mừng của gia đình và đội ngũ nhân viên y tế. Ảnh: BVCC

Trước những nguy cơ phức tạp, việc lựa chọn phương án phẫu thuật đòi hỏi ê-kíp phải cân nhắc kỹ lưỡng, vừa bảo đảm an toàn cho mẹ và bé, vừa cố gắng bảo tồn tử cung nếu điều kiện cho phép.

Với mong muốn giữ lại tử cung cho người mẹ, các bác sĩ bước vào ca mổ với yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ từng thao tác. Mục tiêu không chỉ là đưa em bé chào đời an toàn mà còn hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu và các biến chứng trong quá trình phẫu thuật.

Em bé chào đời an toàn giữa nhiều nguy cơ

Ca phẫu thuật diễn ra trong sự tập trung cao độ của cả ê-kíp. Khối u xơ lớn chiếm nhiều diện tích vùng phẫu thuật, khiến việc tiếp cận và lựa chọn vị trí mở tử cung gặp khó khăn. Phẫu thuật viên phải thận trọng tìm vị trí phù hợp để đưa em bé ra ngoài, tránh làm tổn thương các mạch máu của dây rốn bám màng.

Khoảnh khắc bé gái chào đời an toàn và cất tiếng khóc là niềm vui lớn đối với toàn bộ ê-kíp. Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa kết thúc, bởi các bác sĩ còn phải xử trí khối u xơ lớn và kiểm soát nguy cơ chảy máu sau sinh.

Sau khi em bé được đưa ra ngoài, các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u xơ tử cung kích thước 15x15cm. Trong quá trình phẫu thuật, máu chảy nhiều từ vùng cơ tử cung bị giãn mỏng, đòi hỏi ê-kíp nhanh chóng triển khai các biện pháp cầm máu.

Các bác sĩ sử dụng thuốc tăng co hồi tử cung, kết hợp ép tử cung và khâu thắt động mạch nhằm kiểm soát chảy máu. Sau quá trình xử trí, tình trạng chảy máu được kiểm soát, tử cung được bảo tồn.

Ca phẫu thuật thành công là niềm vui của gia đình sản phụ và cũng là kết quả của sự phối hợp giữa các thành viên trong ê-kíp. Trường hợp này cho thấy những thách thức trong xử trí thai kỳ nguy cơ cao, đặc biệt khi sản phụ đồng thời có nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá kỹ lưỡng và lựa chọn phương án phù hợp với tình trạng thực tế của người bệnh.