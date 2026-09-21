60 nghìn con gia cầm chết ngạt, nguy cơ ô nhiễm môi trường

Chủ trang trại thực hiện thu gom xác động vật chết để chôn lấp theo quy định.

Ngày 21/9, tại trang trại Hồ Mơ Xanh ở xã Nông Cống, nhân công tất bật thu gom xác gia cầm chết, dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy và tìm cách đưa số gia cầm còn sống đến khu vực cao ráo.

Bà Lê Thị Truyền, chủ trang trại cho biết: “Đêm 16/9, nước dâng cao khoảng 1,5m làm mất điện, dẫn đến toàn bộ quạt thông gió và thiết bị làm mát ngừng vận hành khiến nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng cao, đàn gà sốc nhiệt và chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù chúng tôi đã nhanh chóng phá tường và đưa ô nuôi lên cao nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Tính đến ngày 21/9, đã có khoảng 60 nghìn con gia cầm chết và một số loại máy móc bị hư hỏng nặng”.

Gia cầm chết ngạt trong chuồng nuôi.

Theo chủ trang trại, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 10 tỷ đồng, đồng thời kéo theo nhiều hệ luỵ. Hiện công tác vệ sinh môi trường trở nên khó khăn bởi số lượng gà, vịt chết tương đối lớn.

Nếu xác gia cầm không được thu gom, tiêu hủy đúng quy định, quá trình phân hủy có thể tạo mùi hôi, làm ô nhiễm đất, nước và không khí, gia tăng nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh.

Người chăn nuôi thực hiện phun tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi.

Cũng theo bà Truyền, đối với khu vực bên ngoài chuồng nuôi, ngay sau khi nước rút bà đã thuê thêm nhân công thu gom chất thải, xác gia cầm chết cho vào bao bì đưa đến khu đất trống trong trang trại, đào hố, rải vôi bột nhằm tiêu diệt vi khuẩn, hạn chế mùi hôi phát tán, sau đó tiến hành chôn lấp.

Đối với diện tích chuồng trại còn ngập úng, khi nước rút sẽ tiến hành nạo vét bùn cùng xác gia cầm chết, dùng vòi nước áp lực mạnh để xịt rửa sạch toàn bộ sàn, sau đó tiến hành phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi bằng các hóa chất chuyên dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình vệ sinh môi trường, trang trại còn gặp nhiều khó khăn do xác vịt tiêu huỷ nhanh, ngấm vào đất; nền chuồng thường trong tình trạng ẩm ướt, bùn đất và nước bẩn có thể hòa lẫn với chất thải, chất độn chuồng và thức ăn thừa. Đây là môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển.

Vì vậy, cùng với việc giải quyết số gia cầm bị chết, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại cần được triển khai đồng thời. Chủ trang trại đang tích cực cho phun tiêu độc khử trùng toàn bộ các chuồng nuôi và khu vực xung quanh để tránh tồn dư chất bẩn và mầm bệnh.

Số gia cầm còn sống được tách riêng, theo dõi sức khỏe và bổ sung nước uống, thức ăn phù hợp. Nếu đàn gia cầm còn lại tiếp tục mắc bệnh, thiệt hại sẽ càng lớn.

Cán bộ xã Nông Cống đến hộ chăn nuôi hướng dẫn pha hoá chất và phun khử khuẩn.

Ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết: “Với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo các thôn đẩy mạnh tuyên truyền người dân tích cực thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh để tiếp tục sản xuất. Đối với những hộ có chuồng trại bị ngập sâu, việc khôi phục chăn nuôi cần được thực hiện từng bước”.