60 ngày đêm: Thước đo quyết tâm và trách nhiệm

Ngành chè Thái Nguyên tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương năm 2026. Ảnh: PV

Kế hoạch số 490/KH-UBND ngày 31/10/2026 của UBND tỉnh xác định rõ mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ trọng tâm, triển khai từ ngày 1-11 đến hết ngày 31/12/2026. Tinh thần xuyên suốt được thể hiện bằng thông điệp: “Không chờ đợi - Không né tránh - Không đùn đẩy - Không để chậm việc”. Đây không đơn thuần là khẩu hiệu hành động, mà là yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức điều hành, đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Trọng tâm của đợt thi đua là thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu và tiêu dùng, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%. Cùng với đó, tỉnh đặt ra yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tăng thu ngân sách và khơi thông các nguồn lực phát triển. Đây đều là những nhiệm vụ có tính quyết định, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương.

Thực tế cho thấy, mục tiêu tăng trưởng cao không thể chỉ dựa vào quyết tâm chính trị hay những con số trong kế hoạch, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả có thể kiểm đếm. Mỗi dự án cần được rà soát tiến độ, xác định rõ những điểm nghẽn; các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư phải được nhận diện và xử lý kịp thời. Hồ sơ đủ điều kiện cần được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định; những nhiệm vụ chậm tiến độ phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Trong quá trình đó, vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không thể có chuyển biến thực chất nếu thiếu sự chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên và trách nhiệm đến cùng. Người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự nêu gương, chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. Tinh thần “không để chậm việc” phải được chuyển hóa thành kỷ luật công vụ, hiệu quả phối hợp và chất lượng giải quyết công việc hằng ngày.

Tuy nhiên, tăng tốc về đích không đồng nghĩa với chạy theo thành tích hay chỉ tập trung vào các chỉ tiêu kinh tế. Tăng trưởng phải đi đôi với phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Giá trị của một đợt thi đua không nằm ở khí thế phát động, mà phải được khẳng định bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

60 ngày đêm không phải khoảng thời gian dài, nhưng đủ để tạo nên những chuyển biến quan trọng nếu từng cấp, ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tăng tốc trong những ngày cuối năm không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, mà còn là cơ hội khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực điều hành, củng cố niềm tin và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.