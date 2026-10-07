60 ngày đêm đưa dịch vụ y tế đến từng người dân

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Phải hiệu quả, thực chất

Để chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch theo tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Các địa phương huy động hệ thống chính trị phối hợp với ngành y tế rà soát, lập danh sách người dân. Công tác tuyên truyền, vận động tập trung vào người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

KSK miễn phí cho người dân tại Tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao từ chính quyền, Sở Y tế chủ trì, thiết lập cơ chế giám sát và cập nhật tiến độ hằng ngày. “Sở đã hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu chủ động liên hệ, ký hợp đồng với bất kỳ cơ sở nào trong danh sách 52 đơn vị đủ điều kiện, gồm cả công lập và tư nhân, không giới hạn địa bàn. Các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, tổ chức khám cả ngoài giờ hành chính, thứ bảy và chủ nhật để phục vụ người dân”, ông Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương tổ chức KSK miễn phí cho người dân trên địa bàn

Khám lưu động tận khu dân cư

Một trong những điểm sáng nổi bật của chiến dịch là việc triển khai các đoàn khám, chữa bệnh lưu động quy mô lớn đến tận các khu vực dân cư, vùng sâu, vùng xa và đặc khu. Ngay trong đợt cao điểm này, Sở Y tế đã chấp thuận kế hoạch triển khai khám lưu động tại nhiều địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận y tế chất lượng cao.

KSK miễn phí cho người cao tuổi tại Tổ dân phố Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Ông Nguyễn Hữu Bôn - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cho biết, đơn vị đang triển khai chương trình khám lưu động cho khoảng 95.000 người dân tại các xã Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập và D’ran. Tại các xã khu vực Lâm Hà, đoàn khám gồm 74 người, do bác sĩ Đoàn Minh Cương - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực, phụ trách chuyên môn, dự kiến khám cho 104.346 lượt người dân.

Người dân Tổ dân phố An Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt đến KSK miễn phí

Còn tại đặc khu Phú Quý, ông Dương Tín Phúc - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y chia sẻ, sau 3 tháng tạm dừng, Phú Quý đã khởi động trở lại chương trình KSK định kỳ miễn phí cho người dân. Chương trình được tổ chức tại 2 điểm khám (khám cố định tại Trung tâm Y tế và khám lưu động tại các thôn) phục vụ cho khoảng 12.000 người dân từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Người khuyết tật được hỗ trợ đến điểm KSK miễn phí tại Tổ dân phố An Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Các đoàn khám lưu động được bố trí đầy đủ nhân lực ở nhiều chuyên khoa, cùng các thiết bị cận lâm sàng như siêu âm, xét nghiệm, X-quang. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tuân thủ quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo mật thông tin sức khỏe. Cùng với đó, dữ liệu KSK toàn dân được liên thông, làm sạch, phục vụ xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe điện tử đồng bộ.

Cụ Nguyễn Văn An (78 tuổi, xã Đơn Dương) xúc động chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao, đi lại khó khăn nên rất ngại đến bệnh viện khám bệnh. Nhờ có chiến dịch, các y, bác sĩ về tận xã khám sàng lọc, thử máu, siêu âm hoàn toàn miễn phí và tư vấn rất tận tình. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và an tâm chăm sóc sức khỏe lúc tuổi già”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức KSK miễn phí cho người dân tại Tổ dân phố An Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm” kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân Lâm Đồng.

Nhập thông tin hồ sơ sức khỏe cho người dân trong Chiến dịch KSK miễn phí tại Đơn Dương

Mục tiêu của Chiến dịch là hoàn thành 100% khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân trước ngày 30/11/2026; riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang hoàn thành trước ngày 31/10/2026.