60 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp nối sứ mệnh đào tạo trong giai đoạn mới

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (Học viện Cảnh sát nhân dân). (Ảnh: Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I)

Việc sáp nhập nhà trường vào Học viện Cảnh sát nhân dân đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo của ngành Công an, đồng thời mở ra yêu cầu và cơ hội mới trong nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Sáu thập kỷ bền bỉ xây dựng và phát triển

Tháng 12/1965, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt, Phân hiệu Cảnh sát nhân dân được thành lập trên cơ sở kết quả đào tạo chuyên ngành cảnh sát của Khoa Nghiệp vụ II, Trường Công an Trung ương.

Sự ra đời của Phân hiệu xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về đào tạo, bổ sung cán bộ cho lực lượng Cảnh sát nhân dân, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ngày 15/5/1968, Phân hiệu Cảnh sát nhân dân được tách khỏi Trường Công an Trung ương (C500), thành lập Trường Cảnh sát nhân dân với nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ bậc trung học cho lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Từ đây, nhà trường từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống các cơ sở đào tạo của ngành Công an.

Trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập và thay đổi mô hình tổ chức, nhà trường lần lượt mang các tên gọi: Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân (1976-1981), Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I (1981-1984), Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (1984-1989).

Năm 1993, nhà trường được sáp nhập thành Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I-T38 trên cơ sở hợp nhất 5 cơ sở đào tạo khu vực phía bắc.

Đến ngày 22/4/2020, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I-T09 được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và cơ sở 1 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI.

Dù trải qua nhiều thay đổi về tổ chức và mô hình đào tạo, nhiệm vụ xuyên suốt của nhà trường vẫn là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ Cảnh sát nhân dân, nhất là lực lượng công tác tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cùng với các cơ sở đào tạo được sáp nhập qua các thời kỳ, nhà trường đã tổ chức gần 200 khóa học chính quy, trong đó có 13 khóa cao đẳng; triển khai hơn 200 chương trình bồi dưỡng, đào tạo gần 300.000 lượt cán bộ.

Nhiều thế hệ học viên sau khi tốt nghiệp đã trưởng thành, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân. Không ít cán bộ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Đặc biệt, có những học viên đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc.

Những kết quả ấy không chỉ thể hiện quy mô và đóng góp của một cơ sở đào tạo mà còn phản ánh sự gắn bó giữa nhà trường với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Một trong những yếu tố tạo nên vị thế của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là tinh thần chủ động đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, lấy người học làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, giữa học tập với thực hành.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công an, nhà trường thường xuyên điều chỉnh chương trình, phương thức tổ chức đào tạo; kết hợp công tác quản lý giáo dục với nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, kiến thức pháp luật và năng lực nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tại cơ sở.

Cùng với đổi mới chương trình, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên được xác định là nhiệm vụ then chốt. Từ những ngày đầu thành lập với gần 70 cán bộ, giáo viên, đến nay, đội ngũ nhà giáo của trường đã phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Theo tài liệu của nhà trường, 90% giáo viên có trình độ sau đại học; trong đó có 38 tiến sĩ, chiếm 11,5%; 259 thạc sĩ, chiếm 78,5%; một đồng chí có học hàm Phó Giáo sư. Tỷ lệ giáo viên cao cấp và giáo viên chính đạt 92,7%.

Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, từng bước tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ mới, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo cũng được quan tâm đầu tư. Riêng giai đoạn 2020-2025, nhà trường triển khai dự án “Mở rộng, cải tạo xây dựng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I” với tổng mức đầu tư 351 tỷ đồng; đồng thời thực hiện dự án trường bắn ngầm kết hợp phòng học lý thuyết.

Nhà trường cũng đăng ký quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích 20ha để triển khai các dự án thao trường, bãi tập phục vụ đào tạo, huấn luyện; nâng cấp hệ thống trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo trong nước, nhà trường còn chú trọng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, đặc biệt là đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào và Campuchia. Hoạt động này góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa lực lượng Công an các nước.

Dấu mốc mới trong quá trình sắp xếp hệ thống đào tạo Công an nhân dân

Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hệ thống các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân được đặt ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tập trung nguồn lực và đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ngày 18/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1805/QĐ-TTg phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân. Theo đó, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tiếp đó, ngày 29/10/2026, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3135/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập hai trường cao đẳng nêu trên vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

Theo quy định tại quyết định này, Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học cùng các bên có liên quan.

Việc sáp nhập là dấu mốc quan trọng trong quá trình tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo của ngành Công an. Đây cũng là bước tiếp nối quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức mà Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã trải qua nhiều lần trong lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển.

Nhìn lại chặng đường đã qua, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của nhà trường có ý nghĩa quan trọng đối với giai đoạn tiếp theo.

Đó là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Công an; chủ động đổi mới mục tiêu, nội dung và chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh, trình độ chuyên môn; phát huy đoàn kết, thống nhất, tinh thần tự lực, tự cường và khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới.

Sáu thập kỷ xây dựng và trưởng thành đã tạo nên nền tảng truyền thống, kinh nghiệm và những giá trị quý báu của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Trong mô hình tổ chức mới, việc kế thừa, phát huy những thành quả đó, kết hợp với tiềm lực và điều kiện đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho lực lượng Công an nhân dân.

Từ những ngày đầu thành lập trong gian khó đến dấu mốc sắp xếp tổ chức hôm nay, hành trình của nhà trường là một phần trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Truyền thống 60 năm tiếp tục là nền tảng để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.