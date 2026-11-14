60 năm Trường Đại học Điện lực: Nối tiếp mạch nguồn tri thức, vươn tầm khát vọng mới

Sáng 14/11/2026, Trường Đại học Điện lực long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966-2026). Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đinh Văn Châu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, điểm lại những dấu mốc quan trọng cùng các thành quả nổi bật qua từng thời kỳ. Hiệu trưởng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học đã đồng hành, đóng góp cho sự trưởng thành của Nhà trường.

Đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành năng lượng và đất nước.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát triển, Hiệu trưởng gửi gắm thông điệp: “Đồng tâm khởi phát, nhất tâm viễn hành” – chung lòng khởi bước, bền trí vươn cao. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong hành trình tiếp nối truyền thống, phát huy nội lực và hướng tới những mục tiêu phát triển mới của Trường Đại học Điện lực.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nhà trường hướng tới trở thành trung tâm chuyên sâu, trọng điểm, có uy tín về đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ ngành năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, kỹ thuật của đất nước.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, nhà trường sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chương trình với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp, chú trọng đào tạo sau đại học và phát triển đội ngũ chuyên gia.

Phát triển đội ngũ nhà khoa học, xây dựng các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm chuyên sâu, lựa chọn những bài toán thiết thực của ngành năng lượng để nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu Trường Đại học Điện lực đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển; đồng thời biểu dương đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhà giáo và người học trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành điện, lĩnh vực năng lượng và các ngành kinh tế – kỹ thuật của đất nước.

Đồng chí cũng đánh giá tích cực những bước tiến của Nhà trường trong đổi mới hoạt động đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học và đóng góp vào sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và nhà khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường gắn kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất.

Qua đó, góp phần xây dựng Trường Đại học Điện lực trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành có uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành điện, lĩnh vực năng lượng và đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhà trường.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã công bố các quyết định khen thưởng và điều hành nghi thức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Đại học Điện lực.

Đồng chí Lê An Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho Công đoàn Nhà trường.

Tiếp đó, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 508/QĐ-TLĐ ngày 12/10/2026, tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Đại học Điện lực. Đồng chí Lê An Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho Công đoàn Nhà trường.

Chia sẻ tại buổi lễ, NGƯT. Nguyễn Văn Hiếu - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, đại diện các thế hệ lãnh đạo Nhà trường bày tỏ niềm vui trước những đổi thay, phát triển của Nhà trường. Thầy tự hào về diện mạo ngày càng khang trang, năng động, quy mô đào tạo được mở rộng, chất lượng đội ngũ giảng viên từng bước được nâng cao và vị thế của EPU trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được khẳng định.

NGƯT. Nguyễn Văn Hiếu - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Đại diện sinh viên, em Trần Thái Sơn, sinh viên lớp D19QLCN2, chia sẻ tình cảm gắn bó và niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường có bề dày truyền thống 60 năm. Với tinh thần “Kết nối truyền thống – Kiến tạo tương lai”, em bày tỏ mong muốn mỗi sinh viên sẽ tiếp tục gìn giữ niềm tự hào về mái trường, nỗ lực học tập, rèn luyện và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Nhà trường.

Trần Thái Sơn chia sẻ: “Chúng em mong rằng mai này, dù làm việc ở đâu, mỗi người trong chúng em đều góp phần làm đẹp thêm truyền thống Trường Đại học Điện lực bằng chất lượng công việc và cách mình sống, làm nghề.”

Đại diện sinh viên, em Trần Thái Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Điện lực ghi dấu hành trình trưởng thành với sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học. Mỗi giai đoạn phát triển đều để lại những dấu ấn, tạo nên nền tảng và những giá trị truyền thống đáng trân trọng của Nhà trường.

Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tự hào. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước mà còn là động lực để thầy và trò Trường Đại học Điện lực tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển ngành điện, lĩnh vực năng lượng và đất nước trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Điện lực là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ ngành năng lượng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhà trường tổ chức đào tạo ở ba trình độ: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với các lĩnh vực đào tạo gắn với kỹ thuật điện, năng lượng, công nghệ và kinh tế.

Cùng với việc đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất, Nhà trường chú trọng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đối tác trong nước, quốc tế. Năm 2026, Trường tuyển sinh 38 ngành đào tạo đại học chính quy, tiếp tục mở rộng cơ hội học tập và lựa chọn ngành nghề cho người học.