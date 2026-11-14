60 năm Đại học Điện lực: Giữ vững bản sắc, kiến tạo tương lai

Đánh dấu 60 năm phát triển, Trường Đại học Điện lực bứt phá với mô hình đào tạo đa ngành. Tiên phong chuyển đổi số và gắn kết doanh nghiệp, nhà trường cam kết cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nhìn lại chiều dài lịch sử, truyền thống đào tạo kỹ thuật của Trường Đại học Điện lực đã được phôi thai và kế thừa từ năm 1898. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm gắn liền với sự phát triển của đất nước, ngày 8/2/1966 trở thành cột mốc lịch sử khi cơ sở đào tạo chuyên ngành điện chính thức được hình thành, đánh dấu tiền thân trực tiếp của ngôi trường hôm nay.

Trải qua lộ trình nâng cấp lên cao đẳng vào năm 2001 và chính thức trở thành trường đại học ngày 19/5/2006, EPU đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo trọng điểm. Năm 2026 không chỉ ghi dấu chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển mà còn là kỷ niệm 20 năm ngôi trường mang tên Trường Đại học Điện lực.

Xuyên suốt hành trình ấy, bản sắc của một cơ sở đào tạo kỹ thuật luôn được giữ vững. Nói về những giá trị cốt lõi này, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chia sẻ: "Điều chúng tôi trân trọng nhất trong hành trình 60 năm là sự bền bỉ của các thế hệ thầy và trò trong đào tạo con người, đồng hành với sự phát triển của ngành điện và đất nước. Công nghệ, thiết bị và yêu cầu nghề nghiệp đã thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng tinh thần học đi đôi với hành, tác phong kỹ thuật nghiêm túc và trách nhiệm với công việc vẫn là những giá trị cần được gìn giữ. Bản sắc của một trường kỹ thuật được thể hiện rất cụ thể: Người học hiểu nguyên lý, làm việc đúng quy trình, tôn trọng yêu cầu an toàn và dám chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình".

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, nhà trường hiện đã vươn mình thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành trực thuộc Bộ Công Thương.

Tính đến năm 2026, EPU tổ chức tuyển sinh 38 ngành đào tạo đại học chính quy. Sự phát triển này được xây dựng bài bản trên nền tảng cốt lõi là điện, năng lượng, kỹ thuật; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, quản lý, và công nghệ số nhằm tạo ra sự cộng hưởng.

Một dự án năng lượng hiện đại không chỉ đòi hỏi kỹ sư thiết kế hay vận hành hệ thống, mà còn cần những nhân sự có tư duy phân tích dữ liệu, quản trị chi phí và tổ chức chuỗi cung ứng.

"Sự phát triển đa ngành có ý nghĩa khi giúp sinh viên hiểu được công việc của mình trong toàn bộ quá trình ấy. Vì vậy, chúng tôi coi khả năng kết nối giữa các ngành là một yêu cầu về chất lượng", PGS.TS Đinh Văn Châu nhận định. Nhờ nỗ lực chuẩn hóa, chỉ tính riêng trong năm 2024, EPU đã công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho sáu chương trình đào tạo, tạo tiền đề vững chắc cho công tác cải tiến nội dung giảng dạy.

Sự thay đổi vũ bão của công nghệ số và yêu cầu chuyển dịch năng lượng xanh đang đặt ra những bài toán mới cho hệ thống giáo dục. Để hóa giải thách thức này, EPU đã chủ động thiết kế lại khung chương trình.

Theo Hiệu trưởng Đinh Văn Châu, chuyển dịch năng lượng buộc nhà trường phải nhìn lại cả nội dung đào tạo lẫn cách tổ chức cho người học tiếp cận công việc: "Một kỹ sư cần nền tảng chuyên môn vững, đồng thời phải có khả năng phối hợp với các lĩnh vực khác, sử dụng dữ liệu và học tiếp khi công nghệ thay đổi".

Điểm nhấn nổi bật trong chiến lược đổi mới là việc đưa các nền tảng công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế vào không gian thực hành. Cụ thể, ngày 11/3/2026, Trung tâm đào tạo xuất sắc về điện gió đã chính thức đi vào hoạt động (do GE Vernova Foundation tài trợ và ASSIST phối hợp triển khai), giúp sinh viên tiếp cận quy trình thiết kế, vận hành, bảo trì và an toàn lao động chuẩn quốc tế.

Tiếp đà đổi mới, vào ngày 10/10/2026, EPU phối hợp cùng Quỹ Châu Á tại Việt Nam và Qualcomm ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ - Ứng dụng Thực tế ảo (VR) và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong năng lượng. Những công cụ số tiên tiến này đang làm thay đổi căn bản phương pháp sư phạm, chuyển trọng tâm sang mô hình học tập qua dự án, giải quyết tình huống nghề nghiệp thực tế.

Trường Đại học Điện lực ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân cựu sinh viên.

Song song với đổi mới công nghệ, sự đồng hành của doanh nghiệp được xem là "bệ phóng" nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua các hợp tác chiến lược tiêu biểu như thỏa thuận chia sẻ nguồn lực, đào tạo lại với EVN (tháng 4/2026) hay sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên (tháng 10/2026), EPU đang từng bước đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị từ xác định nhu cầu đến đánh giá kết quả.

Về tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2026-2031, PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh trọng tâm phát triển đội ngũ giảng viên và đẩy mạnh nghiên cứu phục vụ an ninh năng lượng, tự chủ công nghiệp. Lãnh đạo nhà trường khẳng định, việc kiến tạo đội ngũ nhân lực làm chủ công nghệ, vận hành an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn lực chính là trách nhiệm cốt lõi, dài hạn của EPU.

Nhắn gửi tới các thế hệ sinh viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực bày tỏ kỳ vọng: "Tôi mong mỗi người học của EPU mang theo vào nghề nghiệp tinh thần làm việc chính xác, ý thức an toàn và khát vọng đóng góp. Sự trưởng thành của các em sẽ viết tiếp truyền thống của Trường Đại học Điện lực".

Thông qua phương châm quản trị "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương" và chiến lược đào tạo thực chất, EPU đang tiếp tục khẳng định vai trò là cái nôi đào tạo nhân lực then chốt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.