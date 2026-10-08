60 học viên tập huấn kiến thức thương mại trên nền tảng số

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn có 60 học viên là thành viên, chủ HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh. Học viên được hướng dẫn kỹ năng giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số; xây dựng hình ảnh, nội dung giới thiệu sản phẩm; tiếp cận, tương tác với khách hàng; khai thác mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Học viên được hướng dẫn kỹ năng giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, nội dung tập huấn định hướng gắn với hoạt động thực tế của từng HTX, giúp học viên lựa chọn phương thức xúc tiến thương mại phù hợp với sản phẩm và điều kiện của đơn vị. Từng bước ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đưa các sản phẩm của HTX đến gần hơn với người tiêu dùng.