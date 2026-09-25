60 học viên hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị

Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Đình Giong trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị cho các học viên.

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 34 được tổ chức từ ngày 25/7/2025 theo hình thức đào tạo không tập trung với 62 học viên. Đến thời điểm bế giảng, 60 học viên hoàn thành chương trình, 2 học viên bảo lưu kết quả học tập.

Khóa học với hơn 1.000 tiết học, trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương. Tổ chức nghiên cứu thực tế tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Đình Giong trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Kết thúc khóa học, 60 học viên được công nhận hoàn thành chương trình và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp; nhà trường tặng giấy khen 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.