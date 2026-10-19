60 già làng, trưởng họ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Trong thời gian 2 ngày (19-20/10), 60 học viên là già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu 5 chuyên đề về: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; công tác vận động quần chúng và phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của già làng, trưởng họ tộc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; lịch sử, truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Các học viên là già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín tham gia lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. Đồng chí đề nghị, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu kiến thức và vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại cơ sở.

Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng thôn, bản vững mạnh, xây dựng tỉnh Lai Châu ổn định và phát triển.