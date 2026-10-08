60 gia đình khó khăn được hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí

Ngày 8/10, Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Mỹ Đức đã ký kết triển khai chương trình “Ươm mầm hạnh phúc năm 2026 - 2027” nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng mong con, có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng phải trì hoãn điều trị vì khó khăn tài chính.

Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Mỹ Đức ký kết triển khai Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc 2026-2027”. Ảnh: Chi cục Dân số

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Mỹ Đức cho biết, các cặp vợ chồng được lựa chọn vào chương trình sẽ nhận hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm theo phạm vi của chương trình, từ khi bắt đầu thăm khám, điều trị đến khi hoàn thành chuyển phôi và theo dõi thai dưới 9 tuần.

"Chúng tôi thấu hiểu nỗi trăn trở của những cặp vợ chồng dù đã có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đành phải gác lại hy vọng chỉ vì chưa đủ điều kiện kinh tế. Chính vì vậy, việc chương trình hỗ trợ 100% chi phí điều trị xuyên suốt đến tận lúc chuyển phôi là một cam kết đồng hành thiết thực, không chỉ tháo gỡ hoàn toàn rào cản tài chính mà còn giải tỏa áp lực tâm lý, giúp các cặp vợ chồng an tâm theo đuổi trọn vẹn quá trình điều trị mà không phải dừng bước vì nỗi lo chi phí", bác sĩ Lê Thu Hương chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thu Hương cho biết chương trình đã bước sang năm thứ 13.

Chương trình do Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng khởi xướng, được tập thể nhân viên Bệnh viện Mỹ Đức chung tay đóng góp và phát triển từ năm 2014. Điểm mới trong giai đoạn này là sự phối hợp của 4 đơn vị nhằm đưa chương trình đến đúng các cặp vợ chồng lao động mong con, có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng phải trì hoãn điều trị vì khó khăn tài chính.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang đứng trước những yêu cầu mới trong việc nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh hợp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuẩn bị sức khỏe cho thế hệ tương lai và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức, dịch vụ cần thiết.

Ông Phạm Chánh Trung phát biểu tại tại lễ ký kết.

Theo ông Phạm Chánh Trung, trong bối cảnh mức sinh thấp đang là một trong những vấn đề đặt ra đối với Thành phố. Chính vì vậy, công tác truyền thông, vận động không thể chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin mà cần hướng đến thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội. Qua đó, từng bước hình thành môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng chủ động thực hiện quyền và mong muốn của mình đối với việc sinh con, xây dựng gia đình.

Bên cạnh hỗ trợ điều trị, các đơn vị sẽ phối hợp tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, kiến thức và dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nội dung truyền thông tập trung vào chăm sóc sức khỏe trước hôn nhân; sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên; bình đẳng giới; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; chăm sóc, nuôi dạy trẻ và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các hoạt động cũng tạo diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chia sẻ sáng kiến, giải pháp truyền thông, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức dân số đến gần hơn với người dân.

Trước đó, ngày 17/4/2026, Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Mỹ Đức cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường truyền thông, vận động và khả năng tiếp cận dịch vụ trong công tác dân số, góp phần thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.