Các em thiếu nhi tham gia vẽ tranh. Ảnh: Nga Sơn

60 em thiếu nhi lứa tuổi tiểu học, THCS đang tham gia học tập, sinh hoạt tại các câu lạc bộ mỹ thuật của Art Gallery Studio Mỹ thuật Nắng Hải Hiếu tham gia cuộc thi. Trong thời gian 120 phút, với chủ đề Thiếu nhi với văn hóa Đồng Nai, các thí sinh đã tập trung vẽ tranh về các di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ và công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó là những danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và các địa điểm du lịch tiêu biểu của Đồng Nai; các công trình nổi bật, không gian đô thị, những thành tựu xây dựng và phát triển thành phố. Một số tác phẩm còn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ hội, phong tục, đời sống và con người Đồng Nai; ước mơ, tình cảm và góc nhìn sáng tạo của thiếu nhi về Đồng Nai văn minh, hiện đại, giàu bản sắc…

Các đại biểu trao giải cho các thí sinh. Ảnh: CTV

Cuộc thi vẽ tranh nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giúp các em thiếu nhi có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu hội họa, trí tưởng tượng, tư duy sáng tạo thông qua những nét vẽ, màu sắc và ý tưởng của riêng mình. Đồng thời, khơi dậy trong các em tình yêu quê hương, niềm tự hào về vùng đất nơi mình sinh sống, bồi đắp ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương.

Kết thúc phần thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 12 giải triển vọng cho các thí sinh.