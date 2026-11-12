Triển lãm giới thiệu hơn 60 tác phẩm được tuyển chọn từ kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), tái hiện những dấu mốc lịch sử, hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại gắn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Qua đó, triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”, góp phần tôn vinh giá trị di sản, đồng thời khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”, là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

60 bức ảnh “kể chuyện” từ di sản đến ngoại giao văn hóa (Ảnh: Thùy Dương).

Tiêu biểu là hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton năm 2000; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin năm 2001; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2005; Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko năm 2017; Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân năm 2024; Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân năm 2025…

Những khuôn hình không chỉ lưu giữ dấu ấn của các chuyến thăm ngoại giao mà còn cho thấy vai trò của di sản trong kết nối văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và thiện cảm giữa Việt Nam với các quốc gia.

Thông qua không gian đạo học cùng những giá trị truyền thống, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm đến đặc biệt, giúp bạn bè quốc tế tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh, triển lãm "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" kể câu chuyện về một di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Từ trường Quốc học đầu tiên đến điểm đến trong các hoạt động đối ngoại, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại và Việt Nam với thế giới.

Bên cạnh những hình ảnh về hoạt động đối ngoại, Triển lãm còn đưa người xem trở về với diện mạo Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua các thời kỳ. Đó là hình ảnh Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990…

Những bức ảnh tư liệu quý giúp công chúng hình dung sự thay đổi của di tích qua thời gian, đồng thời cảm nhận rõ hơn quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị một di sản tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.

Triển lãm khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Thùy Dương)

Không gian triển lãm cũng giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục được tổ chức tại di tích như hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và các chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên.

Qua những hình ảnh sinh động, sức sống của truyền thống hiếu học được thể hiện trong đời sống đương đại. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là di sản quý giá mà cha ông ta để lại. Đây không chỉ là di tích tôn vinh đạo học, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc mà còn là địa điểm giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế về văn hiến, văn hóa, bản sắc Việt Nam, nhất là truyền thống trọng dụng nhân tài.

Vì vậy, di sản cần được truyền thông, quảng bá và giới thiệu bằng nhiều phương thức, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thành phố Hà Nội hoan nghênh Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm với chủ đề "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa".

Ông Nguyễn Văn Phong đánh giá, sự phối hợp này không chỉ góp phần bảo tồn tư liệu quý giá mà còn tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, đồng thời tạo thêm phương thức quảng bá hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thủ đô Hà Nội và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Văn Phong, thực tế, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón nhiều du khách, trong đó có đông đảo khách quốc tế. Đây là cơ sở để các đơn vị đẩy mạnh công việc giới thiệu, quảng bá giá trị di sản. Về phía Hà Nội, thành phố sẽ nỗ lực thực hiện trách nhiệm được giao trong quản lý, khai thác để không chỉ gìn giữ mà còn phát huy, phát triển giá trị di sản ở tầm cao hơn.

Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" được trưng bày trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).