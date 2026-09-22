60,62% tàu cá từ 6m trở lên tham gia hệ thống eCDT

Triển khai eCDT tại các địa phương ven biển còn chưa đồng đều.

Việc triển khai eCDT tại các địa phương ven biển chưa đồng đều, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Tỷ lệ tàu cá tham gia eCDT có sự chênh lệch giữa các địa phương. Một số tỉnh có tỷ lệ cao như Nghệ An đạt 97,88%, Quảng Ngãi 96,42% và Thanh Hóa 94,89%. Trong khi đó, Tây Ninh đạt 12,30%, Hà Tĩnh 17,21%, An Giang 22,14% và Cà Mau 41,58%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại một số địa phương, việc tổ chức kiểm soát tàu cá ra, vào cảng và cập nhật thông tin trên Hệ thống eCDT chưa đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến tính đầy đủ, chính xác và khả năng đối chiếu dữ liệu, gây khó khăn cho công tác kiểm soát hoạt động khai thác, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ tại cảng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực tiếp rà soát, đối chiếu dữ liệu tàu cá thực tế với dữ liệu trên Hệ thống eCDT. Các địa phương phải phân loại danh sách tàu cá chưa tham gia hệ thống, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý; bảo đảm 100% lượt tàu ra, vào cảng và sản lượng thủy sản bốc dỡ được theo dõi trên hệ thống điện tử.

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT, eCDT được bắt buộc áp dụng từ ngày 1/3/2026. Các quy định được bổ sung tại Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BNNMT ngày 27/8/2026. Hệ thống eCDT là nền tảng phục vụ cấp giấy biên nhận, xác nhận và chứng nhận nguyên liệu thủy sản.

Cùng với việc số hóa dữ liệu, các địa phương được yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng cảng cá theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão giai đoạn 2021-2030 và các quy định tại Văn bản hợp nhất số 81/2026/VBHN-BNNMT.

Việc nâng cấp, chuẩn hóa cảng cá nhằm tạo điều kiện để tàu cá cập bến, bốc dỡ thủy sản và thực hiện đầy đủ quy trình truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử. Các địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 5 hằng tháng, phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo của Chính phủ.

Việc triển khai đồng bộ eCDT góp phần tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác, minh bạch hóa nguồn gốc thủy sản và phục vụ công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá.