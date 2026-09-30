60.000 lượt người đến TikTok Food Fest 2026

Tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, TikTok Food Fest 2026 diễn ra trong hai ngày 25-26/9 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) với chủ đề “Food as a Love Language” (tạm dịch: Mỹ vị yêu thương).

Với chuỗi hoạt động từ trực tuyến đến trực tiếp, sự kiện không chỉ tập trung vào việc đưa các thương hiệu và món ăn đến gần người tham dự, mà còn tạo ra nhiều điểm chạm để họ tương tác, chia sẻ và kết nối với nhau.

60.000 người tham dự

Bắt đầu đón khách từ 9h ngày 25/9 và kết thúc vào đêm ngày 26/9, TikTok Food Fest 2026 ghi nhận 60.000 lượt người tham dự và check-in, tăng 22,45% so với sự kiện năm trước.

Dù thời tiết đôi lúc không mấy thuận lợi, không khí tại Công viên Bờ sông Sài Gòn vẫn duy trì sự sôi động trong suốt hai ngày.

Các hoạt động tại gian hàng ẩm thực thu hút khách tham dự, ngày 25/9. Ảnh: Phương Lâm.

Sự kiện có 62 gian hàng, gồm 24 booth của các nhãn hàng và 38 gian hàng của các đơn vị kinh doanh ẩm thực địa phương.

200.000 sản phẩm dùng thử từ nhiều thương hiệu khác nhau được phát đến tay khách tham dự. Việc dùng thử và tương tác trực tiếp với sản phẩm cũng tạo thêm cơ hội để các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng trong một không gian mang tính trải nghiệm.

Bên cạnh các hoạt động tại gian hàng, chương trình tổ chức Taste Match - Truy tìm “đồng ăn”, bắt đầu từ bài trắc nghiệm Playful Match trên TikTok, giúp người dùng khám phá “tính cách ẩm thực”, sau đó kết nối với những người có cùng sở thích thông qua hoạt động Real Match tại sự kiện.

Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut trong vai trò đại sứ chiến dịch của TikTok Food Fest 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Trong đó, Mook Karnruethai Tassabut, Á hậu Miss Cosmo 2024 là đại sứ chiến dịch, tham gia session Real Match với vai trò kết nối người chơi và truyền tải thông điệp về ẩm thực như một cách để mọi người gặp gỡ, chia sẻ và kết nối.

“Tôi tin rằng ẩm thực có thể kết nối con người từ những vùng đất và nền văn hóa khác nhau. TikTok cũng tạo ra một không gian để mọi người khám phá, chia sẻ và kết nối thông qua những nội dung về ẩm thực. Nhưng điều đặc biệt nhất là sự kiện cho chúng ta cơ hội gặp gỡ, kết nối với nhau ngoài các nền tảng trực tuyến”, Á hậu Miss Cosmo 2024 chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngoài ra, phần nấu ăn ngoài trời, ngay trên sân khấu của Dino Vũ cùng các gương mặt đại diện TikTok Food Fest 2026 như Vĩnh Thích Ăn Ngon, Việt Phương Thoa và Choi Jong Rak cũng diễn ra trong sự đón nhận của hàng nghìn khán giả.

Đêm nhạc chủ đề "Tiếng Yêu" trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, ngày 26/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Nếu ẩm thực là điểm bắt đầu của những cuộc gặp gỡ, âm nhạc trở thành yếu tố giữ chân người tham dự tại sự kiện. Hai đêm nhạc quy tụ 24 nghệ sĩ, mang đến những màu sắc khác nhau cho không gian TikTok Food Fest 2026.

Đêm nhạc ngày 25/9 mang chủ đề “Tiếng Thương”, với các tiết mục của Da LAB, Suboi, 14 Casper & Bon Nghiêm, Minh Tốc & Lam, The Mèo, AEONUS và KHÔI. Những giai điệu indie nhẹ nhàng, giàu cảm xúc kết hợp với không gian ẩm thực tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho người tham dự.

Tiếp nối vào ngày 26/9, “Tiếng Yêu” mang màu sắc sôi động hơn với sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phương Ly, Kim Long, LyHan, Yeolan và Bùi Xuân Hạnh.

20 triệu lượt tiếp cận livestream và 65 triệu lượt xem video

Nếu sự kiện trực tiếp tạo ra không gian để cộng đồng gặp nhau, các hoạt động trên TikTok tiếp tục đưa trải nghiệm đó đến với những người không có mặt tại sự kiện. Đây cũng là cách chương trình triển khai mô hình Shoppertainment - kết hợp giữa mua sắm và giải trí trên nền tảng.

Phiên Mega LIVE kéo dài 12 giờ ngày 25/9, đạt tới 20 triệu lượt tiếp cận. Ảnh: TikTok.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Mega LIVE kéo dài 12 giờ vào ngày 25/9, với sự tham gia của nhà sáng tạo Khuyến Dương (@khuyenduong299), giới thiệu sản phẩm và các ưu đãi từ hơn 30 thương hiệu F&B trong và ngoài nước. Kết quả ghi nhận đầy ấn tượng khi phiên Mega LIVE đạt tới 20 triệu lượt tiếp cận.

Sức lan tỏa của sự kiện cũng được phản ánh qua lượng thảo luận trên mạng xã hội. Theo bảng xếp hạng của Socialite, TikTok Food Fest 2026 ghi nhận 73.243 lượt thảo luận, đứng đầu danh sách các sự kiện nổi bật trong giai đoạn 21-27/9.

Các session trên sân khấu diễn ra với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực, ngày 26/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Các nội dung liên quan đến TikTok Food Fest cũng đạt hơn 65 triệu lượt xem video. Lượng nội dung lớn cũng đến từ chính người tham dự cùng các KOL, KOC có mặt tại sự kiện. Hàng nghìn video ghi lại trải nghiệm ẩm thực, hoạt động tại các gian hàng hay những khoảnh khắc trong hai đêm concert được đăng tải gần như theo thời gian thực.

Mỗi video tiếp tục đưa không khí của lễ hội đến những người dùng không có mặt trực tiếp tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, từ đó kéo dài hành trình trải nghiệm trên nền tảng số ngay cả khi sự kiện đã kết thúc.

TikTok Food Fest 2026 diễn ra trong 2 ngày 25,26/9 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Phương Lâm.

Với chủ đề “Food as a Love Language”, TikTok Food Fest 2026 đặt ẩm thực ở trung tâm của những kết nối. Một món ăn không chỉ để thưởng thức mà còn có thể trở thành cách mọi người chia sẻ sở thích, kể câu chuyện cá nhân và tìm thấy những người có chung “gu” ăn uống. Từ đó, trải nghiệm tại sự kiện được mở rộng thành những cuộc gặp gỡ, tương tác và chia sẻ cả trực tiếp lẫn trên nền tảng số.