6 yếu tố đẩy MU vào cuộc khủng hoảng toàn diện
Manchester United rơi từ vị trí thứ ba xuống nhóm xuống hạng chỉ sau năm tháng, đối mặt với hàng loạt vấn đề từ công tác xây dựng đội hình đến những quyết định của giới chủ.
1. Không sẵn sàng cho Champions League. Michael Carrick tiếp quản MU khi đội đứng thứ bảy và giành 39 điểm sau 17 trận. Nhờ có quỹ thời gian tập luyện và lịch thi đấu không phải chia sức cho cúp châu Âu, Carrick chỉ thực hiện sáu thay đổi trong đội hình xuất phát ở 10 trận đầu tiên, qua đó tạo nên sự gắn kết. Ảnh: Reuters.
2. Hàng công vô hại. MU vẫn triển khai được lối chơi và đưa bóng đến gần khung thành đối phương, nhưng khả năng dứt điểm chưa hiệu quả. Theo nghiên cứu của Conor O’Neill (The Athletic), 45% số cú sút của đội đến từ ngoài vòng cấm, nơi đối thủ vẫn duy trì được hệ thống phòng ngự và không để lộ nhiều khoảng trống. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng gần như không đổi so với 17 trận dưới thời Carrick mùa trước, từ 1,58 xuống 1,56 bàn mỗi trận, cho thấy vấn đề nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Ảnh: Reuters.
3. Hàng thủ thuộc nhóm tệ nhất châu Âu. MU để thủng lưới trong cả 10 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh và nhận tổng cộng 30 bàn thua sau 15 trận chính thức mùa này. Đáng lo hơn, đội bóng thường xuyên nhập cuộc thiếu tập trung: họ bị Aston Villa dẫn 2-0 chỉ sau 3 phút 40 giây, thủng lưới ngay phút đầu trước Atletico Madrid và Como, rồi nhận hai bàn thua trong 17 phút ở trận gặp Roma. Trước Aston Villa, MU nỗ lực gỡ hòa nhưng lại để đối thủ ghi thêm hai bàn trước phút 54, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định và tổ chức phòng ngự còn nhiều hạn chế. Ảnh: Reuters.
4. Các trụ cột dần mất niềm tin. Dấu hiệu rạn nứt giữa Michael Carrick và các trụ cột MU ngày càng rõ. Sau thất bại 1-4 trước Como, Bruno Fernandes công khai chất vấn cách tiếp cận trận đấu khi MU để đối thủ thoải mái triển khai bóng mà không chịu áp lực, thậm chí phải chơi phản công trước đội bóng lần đầu dự Champions League. Đội trưởng MU muốn toàn đội áp dụng lối chơi áp sát quyết liệt hơn và thể hiện sự chủ động để phá vỡ hệ thống tấn công của đối phương. Ảnh: Reuters.
5. Mua bán không hiệu quả từ sau thời Sir Alex. Tình hình tài chính của Manchester United được cho là tồi tệ nhất kể từ sau thời Sir Alex Ferguson. Trong năm tài chính vừa qua, CLB đạt doanh thu 677,6 triệu bảng nhưng vẫn lỗ ròng 43 triệu bảng, trong khi tổng nợ tài chính lên tới gần 779 triệu bảng. Các khoản vay đều phát sinh lãi, khiến MU phải gánh thêm khoảng 36,8 triệu bảng tiền lãi ròng. Ảnh: Reuters.
6. Sai lầm từ giới chủ. Sau khi Jim Ratcliffe và INEOS tiếp quản mảng thể thao năm 2024, MU được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc bộ máy bóng đá vốn tồn tại nhiều bất cập dưới thời nhà Glazer. Tuy nhiên, nợ tài chính tiếp tục gia tăng, trong khi Ratcliffe tập trung cắt giảm chi phí và nhân sự mà chưa giải quyết được những vấn đề cốt lõi trong tổ chức. Chính sách nhân sự thiếu nhất quán thể hiện qua việc giữ lại Erik ten Hag rồi sa thải ông chỉ vài tháng sau, bổ nhiệm Ruben Amorim trước khi trao quyền cho Michael Carrick vào tháng 5 và lại sớm tính đến phương án thay thế. Ảnh: Reuters.
Nguồn Znews: https://znews.vn/6-yeu-to-day-mu-vao-cuoc-khung-hoang-toan-dien-post1695678.html