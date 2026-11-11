6 yếu tố đẩy MU vào cuộc khủng hoảng toàn diện

1. Không sẵn sàng cho Champions League. Michael Carrick tiếp quản MU khi đội đứng thứ bảy và giành 39 điểm sau 17 trận. Nhờ có quỹ thời gian tập luyện và lịch thi đấu không phải chia sức cho cúp châu Âu, Carrick chỉ thực hiện sáu thay đổi trong đội hình xuất phát ở 10 trận đầu tiên, qua đó tạo nên sự gắn kết. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, việc giành vé dự Champions League khiến lịch thi đấu trở nên dày đặc, đúng lúc đội bóng phải tích hợp nhiều tân binh như Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans sau khi Casemiro ra đi. Chấn thương của Luke Shaw và Benjamin Sesko càng phơi bày sự thiếu hụt phương án dự phòng, buộc Carrick phải thử Matheus Cunha, Mbeumo và cả Bruno Fernandes ở vị trí tiền đạo cắm. Lịch thi đấu giữa tuần, việc di chuyển liên tục và thời gian hồi phục hạn chế khiến các buổi tập ngày càng ít đi, làm ông khó tìm được lời giải nhanh chóng như mùa trước. Ảnh: Reuters.

2. Hàng công vô hại. MU vẫn triển khai được lối chơi và đưa bóng đến gần khung thành đối phương, nhưng khả năng dứt điểm chưa hiệu quả. Theo nghiên cứu của Conor O’Neill (The Athletic), 45% số cú sút của đội đến từ ngoài vòng cấm, nơi đối thủ vẫn duy trì được hệ thống phòng ngự và không để lộ nhiều khoảng trống. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng gần như không đổi so với 17 trận dưới thời Carrick mùa trước, từ 1,58 xuống 1,56 bàn mỗi trận, cho thấy vấn đề nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Ảnh: Reuters.

Sự sa sút này một phần đến từ việc Casemiro ra đi và Benjamin Sesko chấn thương. Mùa trước, Casemiro ghi tám bàn bằng đầu, trở thành phương án quan trọng khi MU bế tắc trong những pha phối hợp bóng sệt. Khi thiếu cả hai cầu thủ, đội bóng suy giảm đáng kể khả năng không chiến, đe dọa từ các tình huống cố định và tận dụng những pha bóng ở thời điểm cuối trận. Ảnh: Reuters.

3. Hàng thủ thuộc nhóm tệ nhất châu Âu. MU để thủng lưới trong cả 10 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh và nhận tổng cộng 30 bàn thua sau 15 trận chính thức mùa này. Đáng lo hơn, đội bóng thường xuyên nhập cuộc thiếu tập trung: họ bị Aston Villa dẫn 2-0 chỉ sau 3 phút 40 giây, thủng lưới ngay phút đầu trước Atletico Madrid và Como, rồi nhận hai bàn thua trong 17 phút ở trận gặp Roma. Trước Aston Villa, MU nỗ lực gỡ hòa nhưng lại để đối thủ ghi thêm hai bàn trước phút 54, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định và tổ chức phòng ngự còn nhiều hạn chế. Ảnh: Reuters.

Những sai lầm cá nhân càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Theo phân tích của Cerys Jones trên The Athletic, Dalot để Alysson thoải mái ghi bàn mở tỷ số, sau đó phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở bàn thua thứ ba, trong khi Leon Goretzka không bị ai theo kèm ở cột xa trong tình huống tiếp theo. Carrick cần khắc phục những lỗi phòng ngự lặp lại, nhất là khi đội bóng vẫn mất kiểm soát dù đã có thời gian nghỉ giữa hiệp để điều chỉnh. Ảnh: Reuters.

4. Các trụ cột dần mất niềm tin. Dấu hiệu rạn nứt giữa Michael Carrick và các trụ cột MU ngày càng rõ. Sau thất bại 1-4 trước Como, Bruno Fernandes công khai chất vấn cách tiếp cận trận đấu khi MU để đối thủ thoải mái triển khai bóng mà không chịu áp lực, thậm chí phải chơi phản công trước đội bóng lần đầu dự Champions League. Đội trưởng MU muốn toàn đội áp dụng lối chơi áp sát quyết liệt hơn và thể hiện sự chủ động để phá vỡ hệ thống tấn công của đối phương. Ảnh: Reuters.

Lisandro Martinez cũng từng chỉ trích ban huấn luyện sau trận thua Atletico Madrid, đồng thời yêu cầu CLB bổ sung lực lượng. Trước đó, các cầu thủ được cho là đã phản đối khả năng sa thải Carrick và muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau thất bại 0-3 trước Bournemouth. Tuy nhiên, những kết quả không tốt trước Chelsea và trận hòa Aston Villa khiến mối quan hệ giữa HLV với các thủ lĩnh trong phòng thay đồ bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Reuters.

5. Mua bán không hiệu quả từ sau thời Sir Alex. Tình hình tài chính của Manchester United được cho là tồi tệ nhất kể từ sau thời Sir Alex Ferguson. Trong năm tài chính vừa qua, CLB đạt doanh thu 677,6 triệu bảng nhưng vẫn lỗ ròng 43 triệu bảng, trong khi tổng nợ tài chính lên tới gần 779 triệu bảng. Các khoản vay đều phát sinh lãi, khiến MU phải gánh thêm khoảng 36,8 triệu bảng tiền lãi ròng. Ảnh: Reuters.

Theo phân tích của Chris Weatherspoon (The Athletic), áp lực tài chính khiến ban lãnh đạo có ít dư địa hơn cho các quyết định đầu tư. Dưới thời Ferguson, MU xây dựng nền tảng thương mại vững chắc và ưu tiên những bản hợp đồng có chọn lọc, nhưng chiến lược này dần biến mất sau khi ông ra đi. CLB ngày càng chi nhiều tiền cho chuyển nhượng và tiền lương nhưng hiệu quả chuyên môn suy giảm, trong khi việc vắng mặt tại Champions League tiếp tục kéo doanh thu đi xuống. Ảnh: Reuters.

6. Sai lầm từ giới chủ. Sau khi Jim Ratcliffe và INEOS tiếp quản mảng thể thao năm 2024, MU được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc bộ máy bóng đá vốn tồn tại nhiều bất cập dưới thời nhà Glazer. Tuy nhiên, nợ tài chính tiếp tục gia tăng, trong khi Ratcliffe tập trung cắt giảm chi phí và nhân sự mà chưa giải quyết được những vấn đề cốt lõi trong tổ chức. Chính sách nhân sự thiếu nhất quán thể hiện qua việc giữ lại Erik ten Hag rồi sa thải ông chỉ vài tháng sau, bổ nhiệm Ruben Amorim trước khi trao quyền cho Michael Carrick vào tháng 5 và lại sớm tính đến phương án thay thế. Ảnh: Reuters.

Những khó khăn của MU không đơn thuần xuất phát từ năng lực của Carrick hay bất kỳ HLV nào tiếp theo, mà bắt nguồn từ những vấn đề mang tính hệ thống kể từ sau thời Sir Alex Ferguson. CLB liên tục tìm cách giải quyết khủng hoảng bằng việc thay tướng và bổ sung cầu thủ, nhưng chỉ Jose Mourinho tạo được dấu ấn thành tích đáng kể trong giai đoạn hậu Ferguson. Từng nổi tiếng với sự ổn định, MU giờ đây lại bị cuốn vào vòng xoáy thay HLV, khiến tương lai đội bóng tiếp tục trở nên bất định. Ảnh: Reuters.

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