6 xe điện hạng sang Cadillac cháy rụi, nghi ngờ do pin cao áp

Vụ hỏa hoạn kéo dài suốt gần 18 tiếng đồng hồ tại đại lý Frank Kent Cadillac thuộc thành phố Fort Worth (bang Texas, Mỹ) vừa thiêu rụi 6 chiếc SUV thuần điện đắt tiền, được cho là dòng Cadillac Escalade IQ có giá trị hơn 127.000 USD mỗi chiếc.

Lực lượng PCCC thành phố Fort Wort cho biết đám cháy bùng phát vào ban ngày và kéo dài liên tục trong 17 giờ 33 phút trước khi được khống chế hoàn toàn.

Mặc dù nguyên nhân khởi phát chưa được công bố chính xác, cơ quan chức năng nhấn mạnh các vụ cháy xe điện thường tạo ra nhiệt độ cao hơn nhiều so với đám cháy thông thường.

Cấu trúc vỏ bọc quá kín của các bộ pin cao áp cũng khiến nước khó tiếp cận trực tiếp vào tâm lửa bên trong. Để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng sang hàng chục phương tiện khác đang đỗ trong bãi cũng như tòa nhà đại lý, lực lượng cứu hỏa đã phải huy động lượng nước cực lớn kết hợp sử dụng các loại chăn dập lửa chuyên dụng để phủ kín các xe bị cháy.

Vụ cháy khiến 6 chiếc SUV của Cadillac bị hủy hoàn toàn. Ảnh: Cadillac.

Sự can thiệp kịp thời đã giúp bảo vệ khu vực xung quanh, dù vụ việc vẫn khiến 6 chiếc xe điện bị phá hủy hoàn toàn và 2 phương tiện khác bị hư hỏng liên đới.

Theo Carscoops, dù các số liệu thống kê cho thấy rủi ro cháy trên xe điện thấp hơn đáng kể so với dải sản phẩm chạy động cơ đốt trong, đặc tính cháy dai dẳng của pin lithium-ion vẫn là bài toán hóc chuẩn cho công tác cứu hộ.

Sự cố tại Texas diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn lớn đang tích cực tìm kiếm giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro này, tiêu biểu như Stellantis vừa nộp bằng sáng chế cho công nghệ tự động tách bỏ bộ pin bị hư hỏng ra khỏi khung xe khi phát hiện sự cố nhiệt.

Đan Thanh