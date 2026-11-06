6 xe cảnh sát được điều động vì cầu thủ Newcastle mang cung tên

Amar Dedic bị cảnh sát kiểm tra sau khi xuất hiện cùng bộ cung tên tại Northumberland.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra chiều 4/11 tại Northumberland, miền Bắc nước Anh. Amar Dedic cùng một người bạn mang theo cung tên khi xuất hiện gần hồ chứa nước ở Harlow Hill. Một người dân phát hiện hai người đàn ông mang theo vật dụng có thể gây nguy hiểm nên lập tức báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát Northumbria điều động ít nhất 6 xe đến khu vực, trong đó có lực lượng phản ứng vũ trang. Cuộc tìm kiếm kết thúc khi Dedic và người bạn được phát hiện tại khu dân cư Darras Hall, cách địa điểm ban đầu khoảng 11 km.

Cảnh sát chặn phương tiện, kiểm tra và thu giữ bộ cung tên. Hậu vệ 24 tuổi của Newcastle được yêu cầu giải thích về việc mang theo vật dụng này.

Trong lúc cảnh sát làm việc với Dedic, thủ môn Mark Gillespie và cựu hậu vệ Paul Dummett tình cờ đi ngang qua khu vực. Nhận ra đồng đội, cả hai dừng lại hỏi thăm tình hình và đề nghị hỗ trợ.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định không có mối đe dọa đối với cộng đồng. Nhà chức trách cho biết bộ cung tên đã được thu giữ để phục vụ xác minh. Theo thông tin ban đầu, hai người đàn ông mang theo thiết bị nhằm mục đích giải trí.

Daily Mail tiết lộ Dedic và người bạn được cho là đã bắn một số mũi tên tại khu vực ngoại ô. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận họ nhắm vào mục tiêu nào. Theo quy định tại Anh, hành vi săn bắn động vật hoặc chim bằng cung tên và nỏ bị nghiêm cấm.

Newcastle đã nắm được sự việc nhưng chưa có kế hoạch kỷ luật Dedic. Theo nguồn tin của Daily Mail, CLB cho rằng hậu vệ người Bosnia và Herzegovina thiếu thận trọng khi mang cung tên đến nơi công cộng.

Dedic gia nhập Newcastle từ Benfica trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 với mức phí gần 30 triệu bảng. Từ đầu mùa, anh ra sân 10 trận và đóng góp 4 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Vụ việc nhiều khả năng không ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của Newcastle. Dedic dự kiến vẫn có thể góp mặt trong chuyến làm khách trước Fulham ngày 7/11 tại Premier League.