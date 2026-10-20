6 xã ở Hưng Yên hướng đến hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trước năm 2050

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đến năm 2050 đối với các xã Tiên Tiến (Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 12/10/2026), xã Hồng Quang (Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 12/10/2026), xã Đoàn Đào (Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 12/10/2026); xã Hồng Minh (Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 12/10/2026), xã Lê Quý Đôn (Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 15/10/2026) và xã Thần Khê (Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 16/10/2026).

Quy hoạch xã Hồng Minh có định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, vùng nguyên liệu tập trung; đa dạng hóa dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp.

Trong đó, diện tích lập quy hoạch xã Tiên Tiến khoảng 2.579,17ha; dân số hiện trạng đạt 28.936 người, dự báo đến năm 2050 khoảng 34.420 người. Diện tích lập quy hoạch xã Đoàn Đào khoảng 2.237,32ha; dân số hiện trạng đạt 22.922 người; dự báo đến năm 2050 khoảng 34.100 người.

Hai xã Tiên Tiến và Đoàn Đào đều có định hướng đến năm 2030 là cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trước năm 2035. Các xã này có tính chất là khu vực nông thôn tổng hợp, tích hợp đa dạng các hoạt động kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Diện tích lập quy hoạch xã Hồng Minh khoảng 2.332ha; dự báo quy mô dân số đến năm 2050 khoảng 31.344 người. Diện tích lập quy hoạch xã Lê Quý Đôn khoảng 2.172ha; dân số hiện trạng đạt 23.279 người, quy mô dân số sẽ được nghiên cứu, dự báo trong quá trình lập quy hoạch.

Hai xã này đều có định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, vùng nguyên liệu tập trung; đa dạng hóa dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp.

Mục tiêu là hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển kinh tế tổng hợp theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp hàng hóa.

Đối với xã Hồng Quang, diện tích lập quy hoạch khoảng 2.555,54ha; dân số hiện trạng đạt 31.590 người, dự báo đến năm 2050 khoảng 57.391 người.

Mục tiêu hướng đến là phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã; khai thác lợi thế liên kết vùng để thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Xã Hồng Quang có tính chất là khu vực nông thôn đang phát triển theo hướng đô thị hóa, có cơ cấu kinh tế chủ yếu là công nghiệp - dịch vụ, gắn với các trục giao thông và khu, cụm công nghiệp trong khu vực.

Đối với xã Thần Khê, diện tích lập quy hoạch khoảng 2.039ha; dân số hiện trạng đạt 29.648 người; dự báo đến năm 2050 khoảng 37.092 người.

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng xã Thần Khê theo hướng nông thôn mới hiện đại, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, các khu chức năng, khu dân cư và quỹ đất sản xuất nông nghiệp phù hợp yêu cầu phát triển bền vững.