6 xã được thành phố Đồng Nai chọn xây dựng nông thôn mới năm 2026 đều ‘về đích’

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì họp Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Ảnh: B.Nguyên

Các xã trên đều đạt tiêu chí về hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ kilomet đường xã được trồng cây xanh đạt từ 57% trở lên, một số xã đạt 100%. Hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất. Các công trình thủy lợi do các xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt từ 91% trở lên, nhất là xã Thống Nhất đạt hơn 99%, Phú Vinh hơn 98%.

Lãnh đạo xã Phú Vinh phát biểu tại cuộc họp thẩm định. Ảnh: B.Nguyên

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là nội dung quan trọng được các địa phương tập trung thực hiện, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Nhiều vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của các xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Điểm ấn tượng, năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của các xã đều tăng hơn 10%, có một số xã thu nhập đạt hơn 98,5 triệu đồng/người, đặc biệt xã Xuân Định đạt gần 103,6 triệu đồng/người.

Lãnh đạo xã Xuân Định báo cáo tại buổi thẩm định. Ảnh: B.Nguyên

Các xã có đầy đủ cơ sở vật chất văn hóa theo quy định; 100% trường đều đạt chuẩn quốc gia; các trạm y tế và điểm trạm cơ bản được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm duy trì hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ nghèo đa chiều đạt dưới 1,1%.

Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn các xã được triển khai thực hiện hiệu quả. Mỗi xã có 1 ấp đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện hoạt động của mô hình ấp thông minh theo quy định. Môi trường và cảnh quan nông thôn được quan tâm triển khai, hình thành nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, khu dân cư kiểu mẫu. Các xã đều đạt 4/4 yêu cầu về an ninh, trật tự, trong đó xã Phú Vinh được Công an thành phố đánh giá không có tồn tại, hạn chế.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên khảo sát tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Định Quán. Ảnh: B.Nguyên

Kết quả bỏ phiếu của hội đồng, 6 xã trên đều đạt chuẩn NTM trong năm 2026. Kết quả lấy ý kiến về độ hài lòng của người dân trong xây dựng NTM đều đạt tỷ lệ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh: 6 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2026 là những mô hình đầu tiên của chính quyền 2 cấp, cần được chọn làm mô hình điểm để nhân rộng trong thời gian tới. Các xã đã được hội đồng thẩm định thông qua đạt chuẩn NTM nhưng một số nội dung tiêu chí mới đạt ở mức cơ bản, các địa phương phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí này.

Tuy là thành phố công nghiệp nhưng 80% dân số của Đồng Nai là nông thôn, các xã vẫn phải chú trọng phát triển cây trồng, vật nuôi để đem lại thu nhập cho người dân. Do vậy, nông nghiệp vẫn là động lực phát triển kinh tế, các địa phương phải chú trọng các giải pháp tăng trưởng phát triển kinh tế nông nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị. Năm 2027, Đồng Nai phấn đấu có thêm 23 xã đạt chuẩn NTM nên các xã phải chuẩn bị từ năm 2026, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.