6 xã được giao mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2026

Theo quyết định, năm 2026 có 6 xã được giao nhiệm vụ gồm: Xuân Bắc, Thống Nhất, Xuân Định, Phú Vinh, Định Quán và Cẩm Mỹ. Thành phố giao UBND các xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tập trung huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu được giao.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các xã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại.