6 xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026
Định Quán, Phú Vinh, Xuân Bắc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Định là 6 xã trên địa bàn Đồng Nai vừa được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. Đó là nội dung chính tại Quyết định số 3269/QĐ-UBND, ngày 7-10-2026 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn ký ban hành về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
Theo quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Chính phủ, tiêu chí đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở. Trong mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu cụ thể.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202610/6-xa-duoc-cong-nhan-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2026-ab264bd/