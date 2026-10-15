6 xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026

Đường sá được mở rộng, những khu đô thị mới liên tục hình thành nhưng cứ mưa lớn, nhiều nơi vẫn ngập nước. Nghịch lý này cho thấy chống ngập không chỉ là câu chuyện xây thêm cống, mà còn liên quan đến quy hoạch, khả năng kết nối hạ tầng và cách đô thị dành không gian cho nước.