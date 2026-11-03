6 vật dụng trong bếp càng dùng lâu càng cần chú ý, thấy dấu hiệu này nên thay ngay

Trong nhà bếp, không phải vật dụng nào cũng có thời hạn sử dụng cố định. Một số món cần được vệ sinh sau mỗi lần dùng, trong khi những món khác chỉ cần thay khi xuất hiện vết nứt, bề mặt hư hỏng hoặc không còn làm sạch hiệu quả.

Thay vì chờ đến khi đồ dùng hỏng hoàn toàn, các gia đình nên kiểm tra định kỳ 6 vật dụng dưới đây.

Miếng rửa bát

Miếng rửa bát thường xuyên tiếp xúc với thức ăn thừa, dầu mỡ và nước nên dễ trở thành nơi tích tụ vi sinh vật nếu không được làm sạch, làm khô đúng cách. Đặc biệt, miếng rửa bát thường xuyên ẩm ướt hoặc có nhiều cặn thức ăn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Sau khi sử dụng, nên loại bỏ thức ăn thừa, rửa sạch miếng rửa bát và đặt ở nơi thông thoáng để khô. Không nên để miếng rửa ngâm trong nước bẩn hoặc nằm lâu trong bồn rửa.

Cần thay mới khi miếng rửa có mùi khó chịu, nhớt, mục, rách hoặc không thể làm sạch hiệu quả. Không có một mốc thời gian duy nhất phù hợp với mọi loại miếng rửa bát; tần suất thay phụ thuộc vào chất liệu, tần suất sử dụng và cách vệ sinh.

Thớt nhựa

Trong quá trình thái thực phẩm, bề mặt thớt nhựa dần xuất hiện những vết cắt. Khi các rãnh này trở nên sâu và dày đặc, việc làm sạch có thể khó khăn hơn, đặc biệt nếu thức ăn sống bám lại trong các khe nhỏ.

Nguy cơ đáng chú ý là nhiễm khuẩn chéo khi sử dụng cùng một chiếc thớt cho thịt, cá sống rồi tiếp tục thái rau củ hoặc thực phẩm ăn ngay mà không vệ sinh đúng cách.

Để hạn chế nguy cơ này, nên dùng thớt riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín hoặc ăn trực tiếp. Sau mỗi lần sử dụng, cần rửa sạch bằng nước rửa chén và nước sạch, sau đó để khô hoàn toàn.

Chảo chống dính

Chảo chống dính giúp hạn chế thức ăn bám vào bề mặt và thuận tiện khi nấu nướng. Tuy nhiên, lớp phủ có thể xuống cấp theo thời gian do nhiệt độ cao, dụng cụ nấu không phù hợp hoặc quá trình vệ sinh không đúng cách.

Với chảo sử dụng lớp phủ PTFE, việc làm nóng chảo quá mức, đặc biệt khi để chảo rỗng trên bếp ở nhiệt độ cao, có thể khiến lớp phủ phân hủy và phát sinh khói gây hại. Vì vậy, nên sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh đun chảo rỗng quá lâu và không để chảo quá nóng.

Nếu lớp phủ bong tróc, phồng rộp hoặc trầy xước nghiêm trọng, nên thay chảo thay vì tiếp tục sử dụng. Không phải mọi vết xước nhỏ đều đồng nghĩa với nguy cơ ngộ độc, nhưng bề mặt đã hư hỏng rõ rệt sẽ khiến việc nấu nướng kém hiệu quả và khó duy trì tình trạng tốt.

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa

Hộp nhựa tiện lợi khi bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để đựng thực phẩm nóng hoặc sử dụng trong lò vi sóng.

Theo thời gian, hộp có thể bị nứt, biến dạng, trầy xước sâu hoặc xuất hiện mùi khó chịu khó loại bỏ. Những dấu hiệu này cho thấy vật dụng đã xuống cấp và nên được thay mới.

Không có quy tắc chung rằng mọi hộp nhựa đều phải bỏ sau 6 tháng hoặc một năm. Thời gian sử dụng phụ thuộc vào chất liệu, tần suất dùng và điều kiện bảo quản. Quan trọng hơn, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, chỉ sử dụng trong lò vi sóng khi sản phẩm được xác nhận phù hợp.

Đũa, thìa và dụng cụ nấu ăn bằng gỗ

Đũa gỗ, thìa gỗ và muôi gỗ thường được sử dụng vì nhẹ, dễ cầm và không làm xước một số bề mặt chảo. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với nước thường xuyên, những vật dụng này có thể nứt, sờn hoặc xuất hiện các vết mốc nếu không được làm khô đúng cách.

Các vết nứt sâu và bề mặt bong tróc khiến việc vệ sinh khó khăn hơn. Nếu dụng cụ có mùi lạ kéo dài, xuất hiện nấm mốc hoặc bị hư hỏng rõ rệt, nên loại bỏ.

Sau khi sử dụng, hãy rửa sạch, tráng lại bằng nước sạch và để dụng cụ khô hoàn toàn ở nơi thông thoáng. Không nên ngâm đồ gỗ trong nước quá lâu hoặc cất khi còn ẩm.

Cũng cần lưu ý, không thể mặc định mọi dụng cụ gỗ bị đổi màu đều chứa độc tố gây ung thư. Tuy nhiên, khi xuất hiện dấu hiệu nấm mốc hoặc hư hỏng, việc thay mới là lựa chọn thận trọng hơn.

Khăn lau bếp

Khăn lau bếp có thể tiếp xúc với bàn chế biến, tay người nấu, nước thực phẩm và nhiều bề mặt khác nhau. Nếu dùng chung một chiếc khăn cho mọi mục đích, vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể bị truyền sang tay, dụng cụ hoặc khu vực chế biến thức ăn chín.

Vì vậy, nên phân loại khăn dùng để lau tay, lau bàn và lau các vết bẩn trong quá trình nấu nướng. Khăn cần được giặt thường xuyên, làm khô hoàn toàn giữa các lần sử dụng và thay khi đã sờn rách, có mùi hoặc không thể làm sạch.

Đặc biệt, không nên dùng khăn vừa lau nước thịt, cá sống để lau tay hoặc lau bát đĩa sạch. Nếu khăn bị nhiễm nhiều dịch từ thực phẩm sống, cần giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Giữ căn bếp an toàn không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Điều quan trọng là vệ sinh đúng cách, phân loại vật dụng theo mục đích sử dụng và thay mới khi chúng không còn bảo đảm điều kiện làm sạch.

Với những món đồ giá rẻ, đừng cố sử dụng tiếp khi đã hư hỏng rõ rệt; còn với vật dụng vẫn tốt, việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế lãng phí.