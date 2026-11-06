6 tỷ phú giàu nhất thế giới mất hàng trăm tỷ USD

Theo bảng xếp hạng tháng 11 của Forbes, nhiều tỷ phú trong danh sách những người giàu nhất thế giới ghi nhận tài sản sụt giảm trong tháng. Nguyên nhân đến từ kết quả kinh doanh công nghệ không như kỳ vọng và những lo ngại về mức chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI), kéo chỉ số Nasdaq giảm gần 5%. Dù biến động đáng kể, thứ hạng của các tỷ phú trong nhóm đầu không thay đổi so với các tháng trước. Dữ liệu được Forbes ghi nhận vào 0h ngày 1/11 (giờ Mỹ). Ảnh: Bloomberg.

Elon Musk - 869 tỷ USD: Elon Musk tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất thế giới, dù cũng là người mất nhiều tài sản nhất trong tháng qua. Khối tài sản của ông giảm 68 tỷ USD, còn 869 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cổ phiếu SpaceX giảm 11%. Theo Forbes, cổ phần tại công ty hàng không vũ trụ này chiếm gần 80% tài sản của Musk, đủ để lấn át mức tăng 13% của cổ phiếu Tesla. Ngày 12/6, Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 1.000 tỷ USD, sau khi SpaceX niêm yết trên Nasdaq và kết thúc phiên giao dịch đầu tiên với vốn hóa gần 2.200 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty giảm 6% kể từ đó. Ảnh: Reuters.

Jeff Bezos - 361 tỷ USD: Đứng thứ hai là Jeff Bezos với tài sản 361 tỷ USD, giảm 8 tỷ USD so với tháng trước. Cổ phiếu Amazon, nguồn tài sản chính của nhà sáng lập này, giảm 4%. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5, Bezos tiết lộ một số thông tin về Prometheus, startup AI mới mà mình đồng điều hành. Prometheus thông báo hoàn tất một vòng gọi vốn vào tháng 6, đạt định giá 41 tỷ USD. Forbes ước tính Bezos sở hữu 20% cổ phần công ty. Đây là vai trò điều hành trực tiếp đầu tiên của ông kể từ khi rời vị trí CEO Amazon vào năm 2021. Ảnh: Reuters.

Larry Page - 233 tỷ USD: Larry Page, nhà đồng sáng lập Google, đứng thứ ba với tài sản 233 tỷ USD, giảm 53 tỷ USD trong tháng qua. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, lao dốc hơn 18%, kéo tài sản của ông đi xuống. Page và Sergey Brin thành lập Google vào năm 1998, khi cả hai còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford. Ông từng giữ chức CEO công ty đến năm 2001, sau đó trở lại vị trí này trong giai đoạn 2011-2015. Hiện nay, Page là thành viên hội đồng quản trị Alphabet và vẫn nắm cổ phần chi phối. Ảnh: Reuters.

Michael Dell - 229 tỷ USD: Michael Dell đứng thứ tư với tài sản 229 tỷ USD, giảm 40 tỷ USD. Cổ phiếu Dell Technologies mất 21% giá trị trong tháng qua. Doanh nhân bắt đầu sự nghiệp năm 19 tuổi bằng việc bán máy tính ngay tại phòng ký túc xá của Đại học Texas. Đến cuối năm nhất, hoạt động kinh doanh này mang về doanh thu 80.000 USD. Hiện nay, Dell là Chủ tịch kiêm CEO Dell Technologies. Công ty được thành lập năm 2016 sau thương vụ sáp nhập trị giá 60 tỷ USD giữa Dell và EMC, tập đoàn chuyên về lưu trữ dữ liệu máy tính. Ảnh: Fortune.

Sergey Brin - 214 tỷ USD: Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, sở hữu 214 tỷ USD, giảm 49 tỷ USD và đứng thứ năm trong bảng xếp hạng. Tương tự Larry Page, tài sản của ông chịu ảnh hưởng từ đà giảm hơn 18% của cổ phiếu Alphabet. Năm 2024, ông trở lại sau thời gian bán nghỉ hưu để đóng góp chỉnh sửa chatbot Gemini của Google. Khi mô hình được phát hành vào tháng 12 cùng năm, Brin được ghi nhận là một trong những nhân vật đóng góp cốt lõi. Hiện nay, ông là thành viên hội đồng quản trị Alphabet và nắm cổ phần chi phối. Ảnh: Film Magic.

Mark Zuckerberg - 211 tỷ USD: Mark Zuckerberg đứng thứ sáu với tài sản 211 tỷ USD, giảm 40 tỷ USD trong tháng qua. Cổ phiếu Meta, công ty trước đây có tên Facebook, mất 15% giá trị. Zuckerberg đồng sáng lập Facebook vào năm 2004 khi còn là sinh viên Đại học Harvard. Doanh nghiệp sau đó đổi tên thành Meta, phát triển thành một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới, với hàng tỷ người dùng. Meta hiện sở hữu Instagram và WhatsApp, hai nền tảng được công ty mua lại rồi mở rộng quy mô. Zuckerberg vẫn giữ chức CEO, đưa Meta lên sàn chứng khoán năm 2012 và hiện nắm khoảng 13% cổ phần. Ảnh: Bloomberg.