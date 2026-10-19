Phần lớn người bệnh có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng 1-2 tuần, nhưng một số trường hợp có nguy cơ diễn tiến nặng, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính. Nhận biết sớm triệu chứng giúp người bệnh theo dõi sức khỏe và đi khám kịp thời khi cần thiết.

Nội dung Cúm mùa lây lan như thế nào? 6 triệu chứng phổ biến của bệnh cúm mùa 1. Sốt, ớn lạnh 2. Ho, đau họng 3. Đau đầu 4. Đau mỏi cơ, nhức người 5. Mệt mỏi, suy nhược 6. Sổ mũi, nghẹt mũi Khi nào người mắc cúm cần đi khám?

Cúm mùa lây lan như thế nào?

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, chủ yếu gồm các virus cúm A và B đang lưu hành ở người. Trong đó, các phân nhóm cúm A như A(H1N1), A(H3N2) cùng virus cúm B là những tác nhân thường gặp.

Virus cúm có khả năng biến đổi theo thời gian, khiến miễn dịch sau khi mắc bệnh hoặc tiêm vaccine không phải lúc nào cũng bảo vệ hoàn toàn trước các chủng virus lưu hành về sau. Vì vậy, một người có thể mắc cúm nhiều lần trong đời.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người nhiễm ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần với người khác. Virus cũng có thể lây qua bàn tay hoặc bề mặt nhiễm virus khi người bệnh chạm tay lên mắt, mũi, miệng.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Ảnh AI

Cúm mùa dễ lây lan tại những nơi đông người, không gian kín như trường học, công sở và các khu sinh hoạt tập thể. Thời gian ủ bệnh thường từ 1-4 ngày, trung bình khoảng 2 ngày. Sau đó, các triệu chứng có thể xuất hiện khá đột ngột.

6 triệu chứng phổ biến của bệnh cúm mùa

1. Sốt, ớn lạnh

Sốt là một trong những triệu chứng thường gặp khi mắc cúm mùa. Người bệnh có thể sốt cao, kèm cảm giác ớn lạnh, rét run và vã mồ hôi. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng sốt, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng suy giảm.

2. Ho, đau họng

Cúm mùa thường gây ho khan hoặc ho có đờm, đau rát họng và cảm giác khó chịu ở đường hô hấp. Cơn ho có thể kéo dài hơn những triệu chứng khác, ngay cả khi người bệnh đã hết sốt và cảm thấy khỏe hơn.

Nếu ho ngày càng nặng, kèm khó thở, đau ngực hoặc sốt trở lại sau khi đã thuyên giảm, người bệnh cần đi khám để loại trừ biến chứng như viêm phổi.

3. Đau đầu

Đau đầu thường xuất hiện trong giai đoạn đầu của bệnh, có thể đi kèm sốt, ớn lạnh và mệt mỏi. Mức độ đau khác nhau tùy từng người, thường giảm dần khi tình trạng nhiễm trùng được cải thiện.

Nếu đau đầu dữ dội bất thường, kèm cứng gáy, lú lẫn, co giật hoặc rối loạn ý thức, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.

4. Đau mỏi cơ, nhức người

Đau mỏi cơ, đau nhức toàn thân là biểu hiện khá điển hình của cúm mùa. Người bệnh có thể cảm thấy đau ở lưng, tay chân và các nhóm cơ, khiến việc đi lại hoặc thực hiện sinh hoạt thường ngày trở nên khó khăn.

Triệu chứng này thường rõ hơn trong những ngày đầu và giảm dần khi bệnh hồi phục. Nếu đau cơ dữ dội, yếu cơ bất thường hoặc nước tiểu sẫm màu, người bệnh cần được đánh giá y tế sớm.

5. Mệt mỏi, suy nhược

Cúm mùa có thể khiến người bệnh uể oải, thiếu năng lượng, chán ăn và khó tập trung. Cảm giác mệt mỏi đôi khi vẫn kéo dài sau khi sốt đã hết, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt.

Người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống phù hợp và tăng dần mức độ hoạt động khi sức khỏe cải thiện. Không nên cố gắng làm việc hoặc tập luyện quá sức trong giai đoạn đang mắc bệnh.

6. Sổ mũi, nghẹt mũi

Virus cúm có thể gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi và khó chịu ở vùng mũi họng. Một số người còn có thể buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy; các biểu hiện tiêu hóa thường gặp hơn ở trẻ em.

Do triệu chứng cúm có thể tương tự cảm lạnh thông thường hoặc một số bệnh nhiễm trùng hô hấp khác, người bệnh không nên chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài để tự xác định nguyên nhân.

Khi nào người mắc cúm cần đi khám?

Phần lớn người mắc cúm mùa có thể hồi phục trong khoảng 1-2 tuần. Sốt thường giảm sau vài ngày, trong khi ho và mệt mỏi có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, bệnh có thể gây biến chứng như viêm phổi hoặc làm nặng thêm các bệnh mạn tính sẵn có.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch cần được theo dõi sát. Những nhóm này nên liên hệ cơ sở y tế sớm khi nghi ngờ mắc cúm để được đánh giá và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Cần đưa người bệnh đi cấp cứu nếu xuất hiện khó thở, thở nhanh, đau hoặc tức ngực, tím tái, lú lẫn, co giật, mất nước nghiêm trọng hoặc tình trạng bệnh xấu đi nhanh chóng. Với trẻ em, các dấu hiệu như bỏ bú, li bì, khó đánh thức, thở gắng sức cũng cần được chú ý. Sốt hoặc ho đã giảm nhưng sau đó quay trở lại và nặng hơn cũng là dấu hiệu cảnh báo cần thăm khám.

Để phòng cúm mùa, nên tiêm vaccine cúm định kỳ theo khuyến cáo, rửa tay thường xuyên, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần khi có triệu chứng bệnh. Người mắc cúm cần nghỉ ngơi, uống đủ nước và không tự ý sử dụng kháng sinh vì thuốc này không có tác dụng điều trị virus cúm.