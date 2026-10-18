6 tính năng camera trên iPhone 18 Pro đáng khám phá

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không chỉ nâng cấp khả năng chụp ảnh mà còn bổ sung nhiều công cụ vốn quen thuộc với người dùng máy ảnh chuyên nghiệp. Từ điều chỉnh khẩu độ, kiểm soát tốc độ màn trập đến xác minh ảnh gốc, những tính năng này mở ra nhiều cách sáng tạo nội dung ngay trên smartphone.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mang đến hàng loạt nâng cấp camera chuyên nghiệp.

Khẩu độ thay đổi cơ học mở rộng khả năng chụp ảnh

Điểm mới đáng chú ý trên camera iPhone 18 Pro là hệ thống khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Camera chính sử dụng 6 lá khẩu với bốn mức f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0, thay vì chỉ dựa vào một khẩu độ cố định.

Khi chụp trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ f/1.48 giúp thu nhận nhiều ánh sáng hơn. Với ảnh phong cảnh hoặc ảnh nhóm, người dùng có thể chọn khẩu độ nhỏ hơn để tăng độ sâu trường ảnh. Thiết lập này cũng tạo thêm cơ hội thử nghiệm hiệu ứng tia sáng khi chụp các nguồn sáng mạnh. Người dùng có thể để camera tự động lựa chọn thông số hoặc điều chỉnh thủ công để phù hợp với ý đồ chụp.

Kiểm soát thông số chụp ngay trong ứng dụng Camera

Bên cạnh khẩu độ, bộ đôi iPhone 18 Pro còn có nhóm công cụ Pro Controls, cho phép điều chỉnh tốc độ màn trập, cân bằng trắng và theo dõi biểu đồ histogram. Các thông số này giúp người chụp chủ động hơn với kết quả cuối cùng, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào xử lý tự động.

Tốc độ màn trập cao phù hợp để ghi lại những chuyển động nhanh như giọt nước đang rơi. Ngược lại, phơi sáng lâu có thể tạo vệt sáng của xe cộ vào ban đêm hoặc hiệu ứng chuyển động mềm mại cho dòng nước. Trong khi đó, cân bằng trắng hỗ trợ kiểm soát tông màu, còn histogram giúp đánh giá mức phơi sáng trước khi chụp.

Giao diện camera cũng cho phép đưa các thiết lập thường dùng lên vị trí thuận tiện hơn. Nhờ vậy, người dùng không cần mất nhiều thao tác để tìm thông số mỗi khi muốn thay đổi cách chụp.

Bắt nét chủ thể đang di chuyển

Với những tình huống như chụp trẻ nhỏ, thú cưng hay hoạt động thể thao, việc giữ chủ thể luôn rõ nét không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tính năng Smart Focus Tracking trên iPhone 18 Pro được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách khóa nét vào đối tượng và tiếp tục theo dõi khi đối tượng di chuyển.

Công cụ hoạt động khi chụp ảnh lẫn quay video, đồng thời có thể tiếp tục nhận diện chủ thể ngay cả khi đối tượng tạm thời rời khỏi khung hình rồi xuất hiện trở lại. Điều này giúp giảm thao tác lấy nét lại liên tục, nhất là khi ghi hình những khoảnh khắc diễn ra nhanh.

Tùy biến màu sắc và chất ảnh với Photographic Styles 3

Không phải bức ảnh nào cũng cần màu sắc rực rỡ hay độ nét tối đa. Với Photographic Styles 3, người dùng có thể điều chỉnh phong cách hình ảnh theo sở thích, từ tông màu, kết cấu đến hiệu ứng hạt nhiễu gợi cảm giác ảnh phim.

Các tùy chọn mới hỗ trợ làm mềm chi tiết da, tăng vẻ sống động của ánh sáng hoặc tạo chất ảnh mang hơi hướng analog. Thay vì phải áp dụng bộ lọc sau khi chụp, người dùng có thể định hình phong cách hình ảnh ngay từ đầu và điều chỉnh lại khi cần. Những thay đổi này giúp việc duy trì màu sắc đồng nhất cho ảnh đăng mạng xã hội hoặc nội dung cá nhân trở nên thuận tiện hơn.

Thêm hiệu ứng Cinematic sau khi quay video

Trước đây, người dùng thường phải lựa chọn chế độ Cinematic ngay khi bắt đầu quay nếu muốn tạo hiệu ứng chiều sâu và làm mờ hậu cảnh. Trên iPhone 18 Pro, hiệu ứng Cinematic có thể được áp dụng sau khi ghi hình đối với video tương thích, giúp quá trình hậu kỳ linh hoạt hơn.

Thay đổi này hữu ích trong những tình huống không thể chuẩn bị trước, chẳng hạn ghi lại khoảnh khắc bất ngờ hoặc quay nhanh một sự kiện. Người dùng có thể tập trung ghi hình trước rồi xử lý hiệu ứng sau, thay vì phải dừng lại để thay đổi chế độ camera. Theo Apple, tính năng hỗ trợ video quay ở tốc độ lên đến 60 khung hình/giây.

Apple Reference Image giúp kiểm tra tính nguyên bản của ảnh

Một tính năng khác hướng đến nhu cầu xác thực nội dung là Apple Reference Image. Công cụ này ghi nhận dữ liệu cảm biến có chữ ký số ở cấp độ pixel khi chụp, sau đó tạo ra một ảnh tham chiếu không thể chỉnh sửa để người dùng đối chiếu với hình ảnh thông thường.

Ảnh tham chiếu hoạt động tương tự một bản gốc dùng để kiểm tra những thay đổi đã được thực hiện trên ảnh khác. Tính năng này có thể hữu ích với phóng viên, nhiếp ảnh gia hoặc những người cần chứng minh hình ảnh được ghi nhận tại thời điểm chụp, trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra và chỉnh sửa ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, công cụ xác minh không đồng nghĩa mọi bức ảnh đều tự động được chứng nhận là đáng tin cậy. Người dùng cần kiểm tra đúng ảnh tham chiếu và hiểu cách thức đối chiếu dữ liệu trước khi đưa ra kết luận về tính nguyên bản của hình ảnh.

Nhìn tổng thể, những nâng cấp trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cho thấy camera smartphone ngày càng hướng đến khả năng kiểm soát chuyên sâu, thay vì chỉ cải thiện chất lượng ảnh chụp tự động. Với người dùng phổ thông, các công cụ theo dõi nét và tùy biến màu sắc có thể hữu ích trong sử dụng hằng ngày; còn khẩu độ biến thiên, Pro Controls và Reference Image mở rộng thêm lựa chọn cho người sáng tạo nội dung.