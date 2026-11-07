6 tỉnh miền Bắc đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 giờ qua (từ 18h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hồng Thu (Lai Châu) 189,6mm; Phúc Yên (Tuyên Quang) 142,4mm; Cần Yên (Cao Bằng) 148,8mm; Mỹ Thanh (Thái Nguyên) 97,2mm; Huổi Só (Điện Biên) 72,4mm và Cao Sơn (Lào Cai) 67,4mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo bản tin lúc 8h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng.

Ảnh nchmf.gov.vn

Khu vực Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Điện Biên và Thái Nguyên, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm; Cao Bằng phổ biến 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Đặc biệt, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện. Các hiện tượng này cũng có thể phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến nghị các địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu trên địa bàn để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách 118 xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm:

Lai Châu: Hồng Thu; Pa Tần, Phong Thổ, Sì Lở Lầu; Bản Bo, Bình Lư, Bum Nưa, Bum Tở, Dào San, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, phường Đoàn Kết, phường Tân Phong, Pắc Ta, Pu Sam Cáp, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tân Uyên, Tủa Sín Chải.

Điện Biên: Chiềng Sinh, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Tùng, Quài Tở, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Lào Cai: Tà Xi Láng; A Mú Sung, Bản Xèo, Bát Xát, Cao Sơn, Cốc San, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Lục Yên, Mường Hum, Mường Khương, Mường Lai, Nậm Chày, Nậm Xé, Ngũ Chỉ Sơn, phường Cam Đường, phường Sa Pa, Phình Hồ, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Van, Tân Lĩnh, Thượng Hà, Trịnh Tường, Văn Bàn, Văn Chấn, Y Tý.

Tuyên Quang: Lâm Bình; Cao Bồ, Nậm Dịch, Thượng Sơn; Bắc Mê, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bình An, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Giáp Trung, Hoàng Su Phì, Lao Chải, Linh Hồ, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Tân, Ngọc Đường, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Quản Bạ, Sủng Máng, Tân Quang, Tân Tiến, Tát Ngà, Thắng Mố, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Tri Phú, Trung Hà, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Cường, Yên Minh.

Thái Nguyên: Cẩm Giàng, Quảng Bạch; Bằng Thành, Bằng Vân, Đại Phúc, Đức Lương, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Phong Quang, Phú Lạc, Quân Chu.

Cao Bằng: Cần Yên, Nam Tuấn; Hà Quảng, Minh Tâm, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Tam Kim, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà; Bạch Đằng, Hòa An, Lũng Nặm, phường Nùng Trí Cao, phường Thục Phán, Quang Hán, Thành Công, Tổng Cọt, Xuân Trường.

Mời độc giả xem video Hà Nội tạo "lá phổi xanh" kiểm soát ô nhiễm không khí