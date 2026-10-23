6 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030

Theo quyết định, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xã nông thôn mới theo quy định đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét, công nhận phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng đối với xã nhóm 1 trên địa bàn thành phố tại cùng thời điểm.

Bên cạnh các điều kiện trên, thành phố quy định 6 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, gồm: bảo đảm hạ tầng số và sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo; phát triển mô hình nông nghiệp thông minh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; xây dựng cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Về hạ tầng số, 100% thôn phải được phủ sóng internet cáp quang, 4G/5G; các điểm phục vụ hành chính công, y tế, văn hóa và nhà văn hóa thôn có internet băng rộng, wifi công cộng. Xã phải có ít nhất 3 điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ thôn có mô hình thôn thông minh đạt từ 40% trở lên. Đồng thời, ít nhất 2 công trình cơ quan, công sở và đơn vị sự nghiệp công lập đang hoạt động trên địa bàn được lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo.

Trong phát triển kinh tế, xã cần có ít nhất 1 mô hình nông nghiệp thông minh, hoặc 4 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả, hoặc 2 mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Toàn bộ sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của xã phải được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Về an sinh xã hội và chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phải đạt từ 45% trở lên; tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 0,5%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt từ 80% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt từ 35% trở lên. Đồng thời, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp và 100% đối tượng bảo trợ xã hội được quản lý bằng cơ sở dữ liệu điện tử.

Các tiêu chí về môi trường sống, văn hóa và cảnh quan chú trọng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. Theo đó, 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa theo quy định; ít nhất 70% số thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 2 năm liên tục, bao gồm năm xét công nhận.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý theo quy định phải đạt từ 90% trở lên; mỗi xã có ít nhất 2 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn hoặc giảm phát thải, không có điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Đối với tiêu chí an ninh, trật tự, địa phương phải duy trì vững chắc tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, không thuộc diện địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn chung, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả và tham mưu tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

UBND các xã có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương, lập hồ sơ đề nghị công nhận theo quy định; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện.